La ville de Fukushima au Japon lève l’ordre d’évacuation 11 ans après la catastrophe nucléaire

La ville de Futaba, auparavant considérée comme interdite, est le dernier des 11 districts à lever son ordre d’évacuation, a déclaré à CNN un porte-parole du bureau municipal de la ville.

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 a frappé la côte est du Japon, déclenchant un tsunami qui a provoqué une fusion nucléaire à la centrale électrique et une importante libération de matières radioactives. Il s’agit de la pire catastrophe nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986.

Futaba abrite le complexe de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) et une gare. Les installations publiques, telles que le bureau municipal récemment rouvert, devraient reprendre leurs activités lundi prochain.

Des photos de la ville montrent des magasins, des maisons et des temples vides, dont beaucoup portent des dommages externes tels que des toits effondrés et des fenêtres brisées. Les rues sont en grande partie vides. Des voitures et des camions abandonnés sont assis dans un champ, couverts de crasse et de rouille.

Avant la catastrophe nucléaire, Futaba comptait environ 7 100 habitants. Fin juillet, plus de 5 500 personnes restaient inscrites comme résidents, selon le porte-parole du bureau municipal.

Les résidents ont été autorisés à entrer dans la zone nord-est de Futaba – mais pas à y vivre – depuis mars 2020, lorsque les experts ont déclaré que les niveaux de rayonnement ne dépassaient pas 20 millisieverts par an. Ce niveau équivaut à deux tomodensitogrammes du corps entier et les organismes internationaux de surveillance de la sécurité recommandent qu’il soit la limite d’exposition annuelle d’un individu aux rayonnements.

Les autorités ont commencé à préparer la réouverture de la ville cette année ; en janvier, ils ont lancé un programme permettant aux anciens résidents de revenir temporairement, mais seulement 85 personnes de 52 ménages y ont participé, a déclaré le responsable de Futaba. Des photos de mars montrent également des ouvriers démolissant des structures effondrées et se préparant à les reconstruire.

On ne sait cependant pas combien de personnes reviendront – et combien de temps la ville mettra à se rétablir.

Plus de 80% de la municipalité est désignée comme une zone “difficile à retourner” connaissant toujours des niveaux élevés de radiation, a déclaré le porte-parole. Et une enquête menée en août dernier a révélé que 60,5 % des résidents avaient décidé de ne pas revenir, dépassant de loin les 11,3 % qui souhaitaient revenir.

Futaba n’a pas de calendrier officiel sur le moment où d’autres zones de la ville seront entièrement décontaminées.

Mais le porte-parole a exprimé son espoir pour l’avenir de la ville, affirmant que Futaba vise à augmenter sa population à 2 000 habitants d’ici 2030.

“L’ordre d’évacuation a maintenant été levé, mais nous ne pouvons pas donner de chiffre concret sur le nombre de personnes qui reviendront”, a déclaré le porte-parole. “Bien sûr, nous aimerions que les gens reviennent et soutiennent leur capacité à le faire du mieux que nous pouvons.”

Si d’autres villes japonaises touchées par la catastrophe nucléaire de 2011 sont une indication, Futaba a un long chemin à parcourir. Même les endroits qui ont levé les ordres d’évacuation il y a plusieurs années ont continué à faire face à des défis.

Par exemple, le village de Katsurao, qui se trouve à environ 40 kilomètres (24 miles) de l’usine, a rouvert aux habitants en 2016, mais certains ménages attendent toujours que leurs sections du village soient décontaminées.

D’autres peuvent encore avoir des inquiétudes au sujet des radiations. Malgré les efforts de décontamination, une enquête de 2020 de l’Université Kwansei Gakuin a révélé que 65% des évacués ne voulaient plus retourner dans la préfecture de Fukushima – 46% craignaient une contamination résiduelle et 45% s’étaient installés ailleurs.