La ville de Detroit interdit les drapeaux LGBTQ + Pride sur la propriété publique

HAMTRAMCK, Michigan (AP) – Une communauté de la région de Detroit a interdit les drapeaux LGBTQ + des mâts publics après une réunion tendue d’une heure qui a soulevé des questions sur la discrimination, la religion et la réputation de la ville pour accueillir les nouveaux arrivants.

En signe de protestation, une femme s’exprimant lors de la partie des commentaires publics de la réunion du conseil municipal de Hamtramck a embrassé une femme debout à côté d’elle mardi soir.

« Vous êtes les bienvenus », a déclaré le membre du conseil Nayeem Choudhury. « (Mais) pourquoi devez-vous faire montrer le drapeau sur la propriété du gouvernement pour être représenté ? Vous êtes déjà représenté. Nous savons déjà qui vous êtes.

Certains membres du conseil entièrement musulman ont déclaré que le drapeau de la fierté se heurtait aux croyances de certains membres de leur religion. Il n’est pas interdit aux entreprises et aux résidents d’afficher un drapeau Pride sur leur propre propriété.

« Nous voulons respecter les droits religieux de nos citoyens », a déclaré Choudhury.

Hamtramck, 27 000 habitants, est une enclave entourée par Detroit. Plus de 40% des résidents sont nés dans d’autres pays, selon le US Census Bureau, et une part importante est d’origine yéménite ou bangladaise.

Le conseil a voté à l’unanimité pour n’afficher que cinq drapeaux, dont le drapeau américain, le drapeau du Michigan et celui qui représente les pays d’origine des résidents immigrés.

Le maire Amer Ghalib a fait du drapeau un enjeu de campagne lorsque la maire de l’époque, Karen Majewski, en a fait voler un sur la propriété de la ville en 2021.

« Nous servons tout le monde de la même manière, sans discrimination mais sans favoritisme », a-t-il déclaré.

Hayley Cain a déclaré qu’elle avait choisi de vivre à Hamtramck après avoir quitté la Californie parce qu’elle était connue comme une communauté diversifiée.

« Je me demande si c’est le cas. … Le drapeau de la fierté représente faire de la place pour tous les humains sur tous les spectres, et c’est là que nous allons en tant qu’espèce humaine », a déclaré Cain. « Tu ne peux pas arrêter ça. »

Dawud Walid, directeur de la branche du Michigan du Council on American-Islamic Relations, un groupe de défense des droits civiques, a déclaré que la politique stricte du drapeau de Hamtramck ne discrimine personne.

« S’il y avait un groupe qui n’avait pas accès à quelque chose alors que d’autres l’étaient, nous aurions un problème », a déclaré Walid.

Il a déclaré que certains musulmans qui s’opposent à un drapeau LGBTQ + ne sont pas différents des membres conservateurs d’autres religions ayant des opinions similaires.

« Les drapeaux sont porteurs de symbolisme. Ces symboles véhiculent des messages sociaux et politiques », a déclaré Walid.

Detroit City FC, une équipe de football professionnelle qui attire des milliers de fans aux matchs à Hamtramck, a qualifié la décision du conseil « d’inexcusable ».

« Les drapeaux de fierté envoient un message puissant que tous sont les bienvenus et que la communauté valorise la diversité », a déclaré l’équipe sur Twitter.

The Associated Press