La ville de Creston restaure le réservoir et ouvre une nouvelle zone humide communautaire – Kelowna Capital News

La restauration d’un ancien réservoir étant maintenant terminée, la ville de Creston a ouvert les nouvelles zones humides.

Le 18 octobre, le personnel de la ville et des membres du public ont assisté à l’inauguration de la zone humide communautaire Dwight et Rosamund Moore, située au 230 24 Ave. North.

Après l’achèvement du système de distribution d’eau d’Arrow Creek en 2018, tous les anciens réservoirs ouverts qui fournissaient autrefois de l’eau à la ville de Creston ont été mis hors service au profit de réservoirs modernes à système fermé.

Le site de Crawford Hill, composé de 4,3 hectares (10 acres), est resté pour la plupart inutilisé et est tombé en ruine. En 2020, le conseil municipal a déterminé que le site du réservoir devait être réaménagé en un écosystème de zone humide naturelle et un espace vert public afin de créer de la valeur pour la communauté.

Le réservoir en 2020. (Ville de Creston)

La restauration de l’environnement a commencé au début de 2021, la forêt communautaire de Creston (CCF) étant l’un des principaux contributeurs au projet. Le financement a été soutenu par le Columbia Basin Trust et le district régional de Central Kootenay.

«Nous envisageons cette propriété comme étant à la disposition des écoles pour étudier la biologie et les préoccupations environnementales», a déclaré Jim Elford, conseiller municipal et représentant du CCF. “Outre la composante éducative, nous voyons cela comme un site naturel en plein air avec de superbes vues en plein cœur de notre communauté.”

La zone a été transformée d’une dépression herbeuse relativement sans relief en un habitat de zones humides diversifié avec trois étangs peu profonds. Autour des nouveaux étangs se trouvent une variété d’éléments de bois et de roche, dont deux hibernacles (abri souterrain permettant aux animaux à sang froid, comme les serpents, d’hiberner sous la ligne de gel).

Le site du réservoir en 2021, après restauration. Face au sud-est. (Ville de Creston)

Les zones humides ont été nommées d’après les résidents de longue date de la vallée de Creston, Dwight et Rosamond Moore, qui ont été reconnus pour leurs contributions importantes aux zones humides et à la faune locales.

En 1967, Dwight a été recruté pour développer et concevoir un plan pour la future zone de gestion de la faune de Creston Valley (CVWMA) de 7 000 hectares.

Sa femme, Rosamund, l’a rejoint ici en 1968, où elle a suivi un cours de comptabilité. Elle a utilisé ses compétences pour créer des systèmes administratifs, de paie et de dossiers pour la CVWMA, qu’elle a maintenus et mis à jour au fil des ans.

Dwight a été nommé premier directeur et a consacré 20 ans de sa vie à la CVWMA, période au cours de laquelle la faune a afflué vers les zones humides. La zone a été reconnue avec succès en tant que site Ramsar (1994), zone importante pour les oiseaux (2002) et zone importante pour les amphibiens et les reptiles (2005).

Dwight est décédé en 1989 et sa famille est honorée de garder sa mémoire vivante grâce à ce projet.

« Tout le concept d’une zone humide en ville est vraiment innovant », a déclaré Rosamund lors de l’inauguration. « Je suis très reconnaissant envers la communauté, la ville et les personnes qui ont élaboré le plan, les propositions et tout ce qui entre dans un projet comme celui-ci. C’est extrêmement touchant, et c’est quelque chose que ma famille et moi n’oublierons jamais.

Le parc est maintenant ouvert au public pour explorer les sentiers, rechercher la faune et profiter de la vue sur la vallée de Creston.

“Un coup d’œil vous dira que ce sera un endroit incroyable”, a déclaré Rosamund. “C’est un cadeau pour les ornithologues amateurs et les explorateurs de toutes sortes, car l’eau attirera de très nombreuses espèces.”

Bien qu’il semble encore inachevé, il continuera d’évoluer au fil du temps, à mesure que l’herbe, la végétation et plus d’eau se rempliront. À l’avenir, il est prévu d’ajouter une signalisation éducative et des condos pour chauves-souris.

Plan conceptuel du site du réservoir de Crawford Hill. (Ville de Creston)

