La ville de Codogno se souvient avoir été au centre de l’épidémie italienne

Lors d’une cérémonie dimanche, Codogno marquera un an depuis qu’il a enregistré le premier cas de COVID-19 acquis localement en Italie, dans ce qui est devenu la première épidémie majeure en Europe.

Le virus a déchiré toute la région de la Lombardie, marquant l’Italie comme le nouvel épicentre de la pandémie mondiale qui a maintenant fait plus de deux millions de morts – dont près de 100000 en Italie.

La flambée des cas a pris tout le monde par surprise, notamment Roberto Codazzi, le gardien adjoint du cimetière de Codogno.

« En deux mois, nous avons vu ce que nous avions habituellement en un an », a-t-il déclaré à l’AFP.

Avec son collègue, Codazzi a vu l’intensité du virus s’exposer après le vendredi 21 février – lorsqu’un homme de 38 ans connu sous le nom de «Patient 1» a été identifié à l’hôpital de la ville après qu’un médecin a rompu le protocole pour le tester pour le coronavirus .

Samedi, il y avait déjà des corps alignés à l’extérieur du cimetière pour l’enterrement.

Aujourd’hui à Codogno, une petite ville de 15 000 habitants, on parle de COVID-19 centré sur les entreprises fermées, le loyer à payer et la énième restriction à la vie normale.

Pourtant, peu de gens peuvent entendre le son d’une sirène sans douleur.

Emy Cavalli, propriétaire de troisième génération du bar central sur la place principale, a rappelé les débuts étranges du verrouillage imposé à Codogno et à 10 autres communautés du nord après l’identification du premier cas, immédiatement suivi des deux premiers décès confirmés de coronavirus en Italie, l’une d’elles est une femme de 77 ans à l’extérieur de Codogno.

« Je me souviens à quel point c’était silencieux », a déclaré Cavalli. «Toutes les trois minutes, vous entendiez le bruit d’une ambulance.

« Nous nous sommes demandé: » Qui sera-ce? Qui sera le prochain? « »

En un mois, le nombre de morts de Codogno a plus que triplé, avec 154 morts en mars contre 49 à la même période un an plus tôt, a déclaré le maire Francesco Passerini à l’AFP.

« Ils ne pouvaient pas suivre », a déclaré Passerini à propos des employés du cimetière, qui ont finalement été renforcés par l’unité de protection civile.

Les cercueils en attente d’inhumation ont été stockés dans une église fermée, le cimetière a été fermé au public et des avis funéraires ont été imprimés sans date pour décourager les personnes en deuil potentiels de rompre la quarantaine pour rendre hommage.

Les cercueils quotidiens qui attendaient le gardien Codazzi apportaient souvent un choc indésirable: « J’ai dit: » Oh non, je le connais! Je viens de le voir il y a une semaine. « »

L’unité de la Croix-Rouge de Codogno – avec une expérience en Irak et au-delà – zigzageait dans le district, avec près de 500 voyages en ambulance rien qu’en mars.

«Lorsqu’ils nous appellent, nous ne savons pas ce que nous allons trouver», a déclaré le chef des services d’urgence, Luciano Parmigiani.

Pendant ce temps, le médecin de famille Andrea Lozzi travaillait jour et nuit pour empêcher ses patients de sortir de l’hôpital, dont ils ne revenaient trop souvent jamais.

Lozzi – dont les habitants évoquent le nom avec révérence pour son travail inlassable – refuse toutes les interviews, expliquant à l’AFP: « Il faut mettre les mains dans son travail et non dans la bouche ».

Mais la page Facebook du médecin dresse un tableau de la façon dont Codogno a lentement réussi à sortir du pire.

« QUELLE SATISFACTION! Aujourd’hui, je pourrais enfin dire à quatre de mes patients: » Ok, tu l’as fait, tu es guérie! « » Écrivait Lozzi le 11 mars, après des semaines de visites à domicile.

Un mois après le premier cas, il a écrit: « Nous ne savons pas jusqu’où nous devons aller, mais nous savons que nous y arriverons! »

Quatre jours plus tard, Lozzi a déclaré qu’il pensait que le virus avait commencé à diminuer à Codogno.