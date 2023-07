La ville de Cardiff condamnée à payer les deuxième et troisième versements des frais de transfert d’Emiliano Sala

Cardiff City a été condamné à payer les deuxième et troisième versements des frais de transfert pour le transfert de feu Emiliano Sala de Nantes.

Sala est décédé à l’âge de 28 ans dans un accident d’avion au-dessus de la Manche alors qu’il voyageait de France pour rejoindre Cardiff en janvier 2019.

En août 2022, Cardiff a perdu son appel contre une décision de l’instance dirigeante de la FIFA de payer le premier versement des frais de transfert de 15 millions de livres sterling de Sala.

Cardiff a affirmé qu’il n’était pas officiellement leur joueur à sa mort et a refusé de faire des paiements intermédiaires. La FIFA a décidé qu’elle devait payer un premier versement de 5,3 millions de livres sterling et a imposé une interdiction de transfert de trois fenêtres si elle ne payait pas.

Et le club de championnat a désormais été condamné à payer les deuxième et troisième versements au club français de Nantes.

Cardiff a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient déposé une plainte pour négligence contre Nantes qui, selon eux, devrait retarder le moment où ils doivent effectuer les paiements restants.

L’équipe galloise a déclaré dans un communiqué: « Aujourd’hui, la FIFA a ordonné au Cardiff City FC de payer les 2e et 3e versements des frais de transfert d’Emiliano Sala au FC Nantes comme prévu.

« Hier, le PDG du FC Nantes, Franck Kita, a été placé en garde à vue aux côtés de Bakari Sanogo et Joaquim Batica par la JIRS, parquet français spécialisé dans le crime organisé et la délinquance financière. Une information judiciaire a été ouverte en juin 2022 pour « exercice illégal de l’activité d’agent sportif, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée et blanchiment organisé ».

« La plainte pour négligence du club en France contre le FC Nantes montre des échanges directs montrant que M. Kita informait M. Sanogo des frais de transfert proposés pour Emiliano Sala. On ne sait pas pourquoi.

« Dans ces circonstances, le club considère qu’il aurait été plus juste que l’obligation de payer le FC Nantes soit différée jusqu’à la conclusion des enquêtes de la police française et de la plainte du club contre le FC Nantes devant les tribunaux français. »

Cardiff a été placé sous un embargo à trois fenêtres en décembre pour avoir omis de payer le premier versement des frais de transfert de 15 millions de livres sterling à Nantes.

Cela a ensuite été réduit à une restriction de frais après le paiement du premier versement, empêchant le club de payer les frais de transfert pour les joueurs mais leur permettant de faire des signatures de prêt et d’agent libre.

La restriction des frais était en place pendant la fenêtre de janvier 2023 et continuera d’être appliquée cet été, mais sera désormais levée pour la fenêtre de janvier 2024 à la suite d’un appel auprès de la commission disciplinaire de la Ligue anglaise de football (EFL).

(Photo : Getty Images)