La ville de Californie se repose plus facilement après l’arrestation de meurtres en série

STOCKTON, Californie (AP) – Les résidents de Stockton, en Californie, ont pu se reposer plus facilement après l’arrestation le week-end d’un homme soupçonné d’avoir tué six hommes et blessé une femme dans une série de fusillades sur une période de trois mois dans le nord de la Californie, a déclaré dimanche le maire de la ville.

Le maire Kevin Lincoln a déclaré qu’il avait versé des larmes de soulagement lorsqu’il avait été informé que le suspect qui, selon la police, avait terrorisé Stockton depuis juillet avait été arrêté samedi vers 2 heures du matin.

Wesley Brownlee était vêtu de noir, portait un masque autour du cou, avait une arme de poing et «était à la recherche» d’une autre victime possible lorsqu’il a été arrêté alors qu’il conduisait dans la ville de Central Valley, où cinq des fusillades ont eu lieu, le chef de la police Stanley a déclaré McFadden lors d’une conférence de presse samedi.

“La ville a pu dormir un peu mieux la nuit dernière”, a déclaré Lincoln dimanche matin. “Aucun habitant de cette ville ne devrait avoir à se promener dans la ville en regardant par-dessus son épaule avec peur.”

Le maire a crédité les habitants de Stockton qui ont appelé des centaines de conseils aux enquêteurs qui ont finalement conduit à l’arrestation du suspect de 43 ans.

Il n’était pas immédiatement clair dimanche si Brownlee, de Stockton, avait un avocat pour parler en son nom. Il devait être interpellé mardi pour meurtre.

“Cette personne a fait beaucoup de mal, a causé beaucoup de traumatismes”, a déclaré Lincoln. “Ma prière, mon espoir, en tant que maire, est que notre communauté entame le processus de guérison à la suite des tueries en série.”

La police recherchait un homme vêtu de noir qui a été filmé sur plusieurs scènes de crime à Stockton, où cinq hommes ont été pris en embuscade et abattus entre le 8 juillet et le 27 septembre. Quatre marchaient et un était dans un voiture garée.

La police pense que la même personne était responsable du meurtre d’un homme à 113 kilomètres à Oakland en avril 2021 et de la blessure d’une femme sans abri à Stockton une semaine plus tard.

Les enquêteurs ont déclaré que des tests balistiques et des preuves vidéo étaient liés aux crimes. Une photo de police montrait l’arme noire et grise qui aurait été portée par le suspect. Il s’agissait apparemment d’une arme de poing semi-automatique contenant des matériaux non métalliques.

Lors de la conférence de presse de samedi, une minute de silence a été observée pour les victimes.

Juan Vasquez Serrano, 39 ans, a été tué à Oakland le 10 avril 2021, et Natasha LaTour, 46 ans, a été abattue à Stockton le 16 avril de la même année mais a survécu. Les cinq hommes tués à Stockton cette année étaient Paul Yaw, 35 ans, décédé le 8 juillet ; Salvador Debudey Jr., 43 ans, décédé le 11 août ; Jonathan Hernandez Rodriguez, 21 ans, décédé le 30 août ; Juan Cruz, 52 ans, décédé le 21 septembre ; et Lawrence Lopez Sr., 54 ans, décédé le 27 septembre.

La police a déclaré que Brownlee avait des antécédents criminels et aurait également vécu dans plusieurs villes près de Stockton, mais elle n’a pas donné plus de détails.

Après avoir reçu des centaines de conseils, les enquêteurs ont localisé et surveillé l’endroit où vivait Brownlee.

“Sur la base des informations reçues par le département et Stockton Crime Stoppers, nous avons pu identifier un suspect potentiel”, a déclaré McFadden. “Notre équipe de surveillance a suivi cette personne pendant qu’il conduisait.”

Les enquêteurs ont observé ses schémas et ont déterminé qu’il était à la recherche d’une autre victime, a déclaré le chef.

“Nous sommes sûrs d’avoir arrêté un autre meurtre”, a-t-il déclaré.

McFadden a ajouté que Brownlee avait été arrêté après s’être livré à ce qui semblait être un comportement menaçant, notamment aller dans des parcs et des endroits sombres, s’arrêter et regarder autour de lui avant de continuer.

Les enquêteurs étaient toujours en train de traiter les preuves et d’essayer d’identifier le mobile des attaques, a déclaré dimanche l’officier Joseph Silva, porte-parole de la police. La police a déclaré que certaines victimes étaient sans abri, mais pas toutes. Aucun n’a été battu ou volé, et la femme qui a survécu a déclaré que son agresseur n’avait rien dit.

Le chef de la police a remercié diverses agences locales, étatiques et fédérales qui ont participé à l’enquête, notamment le FBI, les US Marshals et la US Drug Enforcement Administration.

Les enquêteurs locaux avaient également travaillé avec la police de Chicago pour déterminer si les meurtres pouvaient être liés à deux meurtres de 2018 dans le quartier Rogers Park de cette ville. Les autorités ont déclaré que des vidéos de suspects montraient un homme en noir avec une démarche distinctive.

Cependant, la police de Chicago a déclaré vendredi qu’il ne semblait y avoir aucun lien.

The Associated Press