La ville de Bluefield reçoit plus de 25 millions de dollars pour améliorer la sécurité routière et piétonne

5 septembre — BLUEFIELD — Une subvention fédérale de plus de 25 millions de dollars annoncée jeudi par le ministère américain des Transports aidera la ville de Bluefield à faciliter le transport des piétons, des cyclistes, des utilisateurs de fauteuils roulants et d’autres personnes qui dépendent des routes locales.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a annoncé jeudi 25 748 152 $ de subventions pour la Virginie-Occidentale dans le cadre d’un milliard de dollars de subventions dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures du président Biden pour le programme Safe Streets and Roads for All (SS4A).

La ville de Bluefield a reçu 25 547 532 $ pour le projet Making Residents, Students, and Visitors Safer in the Education and Recreation District afin d’améliorer la sécurité d’une porte d’entrée essentielle vers les communautés afro-américaines historiques et l’entrée de l’université d’État de Bluefield. L’infrastructure de transport dans la zone du projet a été construite sans tenir compte des piétons, des cyclistes et des personnes roulant en fauteuil roulant, et les destinations populaires n’incluent pas de trottoirs ou d’accotements. Les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de fauteuil roulant doivent partager la route avec des installations minimales pour leurs déplacements.

Le projet transformera quatre intersections clés en ronds-points, créera des aménagements pour les piétons et les cyclistes à travers un passage stratégique dans la montagne et apportera des améliorations en matière de sécurité, notamment la mise en œuvre de stratégies d’apaisement de la circulation et l’installation de trottoirs, de passages pour piétons, de balises rectangulaires à clignotement rapide et d’éclairage public sur certains couloirs.

La Virginie-Occidentale a également reçu 200 620 $ pour un projet de planification et de démonstration de sécurité.

« Grâce à de nouveaux programmes de financement comme Safe Streets and Roads for All, l’administration Biden-Harris aide les collectivités de toutes tailles à rendre leurs routes plus sûres pour tous ceux qui les utilisent », a déclaré le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg. « Nous devrions être encouragés par le fait qu’ensemble, nous avons réduit le nombre de décès sur la route pendant plus de deux années consécutives maintenant – mais il reste encore beaucoup à faire pour résoudre complètement la crise sur nos routes. Les subventions pour la sécurité routière qui ont été annoncées jeudi permettront de verser des fonds directement à 354 collectivités et de poursuivre l’important travail que nous accomplissons pour réduire le nombre de décès sur la route au seul chiffre acceptable : zéro. »

La sénatrice américaine Shelley Moore Capito (RW.Va.), membre de haut rang du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics (EPW) et membre du Comité sénatorial des crédits, a également parlé de la subvention fédérale de Bluefield.

Capito a déclaré qu’elle avait rédigé une lettre de soutien à la candidature de Bluefield pour ce projet en mai dernier.

« Alors que je travaillais à la négociation et à l’élaboration de la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, je savais qu’il y avait d’importantes possibilités d’améliorer certains aspects de l’infrastructure de transport de surface de la Virginie-Occidentale. La route américaine 52, qui traverse Bluefield, est une plaque tournante du transport pour la partie sud de notre État, et des améliorations clés serviront à la fois à accroître la sécurité de nos résidents et à stimuler les opportunités de développement économique dans la ville. J’étais fier de défendre ce projet et je suis ravi d’obtenir le financement nécessaire pour lancer cette initiative dans le comté de Mercer », a déclaré Capito.

