La ville de Barrie renonce à son intention d’interdire de donner de la nourriture aux sans-abri sur sa propriété

La ville de Barrie, en Ontario, a renoncé aux règlements municipaux proposés qui auraient rendu illégale la distribution de nourriture, de littérature, de vêtements, de tentes et de bâches aux personnes sans logement sur la propriété publique.

Lors d’une réunion mercredi soir, le conseil a décidé de renvoyer les règlements 67 et 68 au personnel. La question devrait revenir à une réunion du conseil général plus tard cette année.

« Il ne devrait y avoir aucune crainte qu’un agent des règlements municipaux ou un agent de la paix vous demande de ne pas donner d’eau à quelqu’un qui en a besoin », a déclaré le maire Alex Nuttall à la salle du conseil.

Les règlements proposés ont suscité la controverse à Barrie pendant des semaines. Plusieurs personnes dans la salle du conseil ont brandi des pancartes artisanales mercredi pour protester contre la

« Nous soutenons les sans-abri », lit-on. « La justice ne peut pas être réduite au silence », a lu un autre.

La grand-mère de Barrie, Christine Nayler, et d’autres défenseurs du logement ont érigé des tentes devant l’hôtel de ville pour attirer l’attention sur les règlements proposés. Nayler avait précédemment déclaré à CBC Toronto que les règles auraient rendu presque impossible de servir des voisins sans logement pour son organisation et d’autres comme elle.

Christine Nayler et d’autres défenseurs des sans-abri ont érigé des tentes à l’extérieur de l’hôtel de ville de Barrie pour sensibiliser le public aux règlements proposés qui rendraient la distribution de nourriture, de littérature, de vêtements, de tentes, de bâches ou d’autres articles pour protéger les personnes dormant à l’extérieur contre les éléments illégale sur la propriété de la ville. (Soumis par Christine Nayler)

Plus tôt, dans un communiqué de presse, Nuttall a déclaré que la ville n’avait plus besoin des règlements proposés après qu’un organisme communautaire à but non lucratif, Busby Centre, ait décidé de déplacer son programme de sensibilisation quotidien loin du secteur riverain de Barrie. Le centre vise à améliorer les conditions des personnes en situation ou à risque d’itinérance.

Selon la ville, l’intention des règlements était d’empêcher des organisations comme le centre de distribuer de la nourriture et des fournitures le long du front de mer de Barrie et de déplacer plutôt leur rayonnement vers des propriétés privées.

« Après des années à demander la coopération du Busby Center pour arrêter de distribuer de la nourriture et des fournitures de camping le long de notre front de mer, la ville est aujourd’hui très heureuse d’avoir reçu une lettre du Busby Center s’engageant à mettre fin à cette pratique », a déclaré Nuttall dans le communiqué.

« Il s’agit d’un pas en avant positif pour le Conseil et, à ce titre, le règlement proposé n’est pas nécessaire pour l’instant. »

La ville a déclaré dans le communiqué que le personnel chercherait à « moderniser le langage obsolète » dans les règlements existants qui empêchaient les individus de distribuer de la nourriture et des fournitures.