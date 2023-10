ALBUQUERQUE, NM (KRQE) – La technologie des feux de circulation, vieille de six mois, mise sur le plomb et le charbon pour arrêter les excès de vitesse, fait désormais la fête dans la ville. « Les chiffres que nous voyons sont étonnants », a déclaré Dan Mayfield, porte-parole du département de développement municipal d’Albuquerque.

Les capteurs « Rest on Red » s’allument en rouge lorsqu’ils détectent qu’un conducteur dépasse 30. Avant les capteurs, le ministère du Développement municipal a déclaré qu’environ la moitié des conducteurs dans le couloir accéléraient, nombre d’entre eux dépassant les 20 milles à l’heure. “Maintenant, moins de la moitié des voitures accélèrent, et nous avons pratiquement complètement éliminé tous ces excès de vitesse qui dépassent largement la limite de vitesse”, a déclaré Mayfield.





La ville a déclaré que les changements ont été observés en particulier dans la zone autour de Coal et Girard. Outre les capteurs plus récents, la ville a déclaré que les radars sur le plomb et le charbon ont également contribué à créer un changement de comportement. “Donc, des temps de trajet plus rapides, moins de pollution, moins de consommation d’essence, tout cela grâce à cela”, a déclaré Mayfield.

Pour les conducteurs qui dépassent la limite de vitesse de 30 miles par heure, ils devraient toujours voir le feu vert le long de la route. “Il s’agissait d’un ensemble de technologies différentes qui se sont toutes réunies en une seule chose pour aider à cette intersection et nous en sommes vraiment fiers”, a déclaré Mayfield.

Les krachs ont également constitué un problème persistant sur le plomb et le charbon. La ville a déclaré qu’elle prévoyait d’examiner les données sur les accidents en décembre pour voir si le programme « Rest on Red » a fait une différence dans ce domaine. À partir de là, la ville a déclaré qu’elle examinerait si la technologie devrait être implantée dans d’autres quartiers de la ville.