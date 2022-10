La ville côtière a réparé la plage érodée malgré le refus du New Jersey

NORTH WILDWOOD, NJ (AP) – Lorsque les restes de l’ouragan Ian sont passés sur la côte du New Jersey au début du mois, mâchant d’énormes morceaux de dunes de sable protectrices, North Wildwood a demandé aux responsables de l’environnement du New Jersey l’autorisation de faire une reconstruction d’urgence des tas de sable .

L’Etat a dit non.

La ville l’a fait quand même. Et il prévoit de construire une digue près de la plage, autre chose que l’État a rejetée.

Maintenant, North Wildwood pourrait faire face à des amendes de l’État dans une bagarre qui semble susceptible de se terminer devant les tribunaux. Mais le maire Patrick Rosenello dit qu’il peut mieux dormir en sachant que les habitants et les biens de sa ville sont mieux protégés des futures tempêtes.

“Il n’y a aucune option sous laquelle nous ne protégeons pas notre communauté”, a-t-il déclaré. “Ce n’est tout simplement pas sur la table. Nous ferons ce que nous devons faire pour nous protéger. »

Les conflits entre les États et les villes ne sont pas rares et les amendes ne sont pas rares. Mais ils sont rares lorsqu’il s’agit de la protection des plages, sur laquelle les États et les collectivités locales sont généralement des partenaires volontaires.

En raison de la rotation de la tempête, la super tempête Sandy a causé relativement moins de dégâts dans la région de Wildwoods que plus au nord en 2012. Mais l’érosion continue reste une préoccupation à North Wildwood, dont les plages sont un peu plus étroites que celles de Wildwood, son voisin d’à côté. .

Le 7 octobre, le DEP n’a autorisé la ville qu’à placer des “barrières Jersey” en béton le long des dunes à titre de mesure de protection temporaire, et lui a expressément interdit de toucher les dunes sans un examen détaillé et l’approbation des plans et permis appropriés. L’État a déterminé qu’il n’y avait pas de menace imminente pour les vies ou les biens à cause des dunes érodées, et a déclaré que la construction d’une digue à cet endroit est susceptible d’éroder davantage la plage à long terme.

North Wildwood n’était pas d’accord et la semaine dernière, il a envoyé des bulldozers sur la plage pour repousser d’énormes tas de sable là où ils se trouvaient, au mépris de la directive de l’État.

Le maire a déclaré qu’il y avait une chute abrupte de 15 pieds du haut de la dune érodée à la plage en contrebas, créant un danger imminent pour le public. Et une autre tempête était très susceptible de percer complètement la dune, inondant les maisons et les motels à proximité.

Rosenello a également déclaré que la ville avait commandé des fournitures pour la digue prévue, qui pourrait arriver d’ici la fin novembre.

“Ce n’est pas une question de savoir si cette dune va s’effondrer à nouveau ou être emportée, c’est une question de quand”, a-t-il déclaré.

Alors que la plupart des côtes de 127 milles de la côte du New Jersey ont obtenu des plages reconstituées dans les années qui ont suivi le coup de Sandy, North Wildwood ne l’a pas fait, a déclaré Rosenello. La ville fait partie d’un projet de plage multi-villes impliquant également Wildwood, Wildwood Crest et Lower Township.

Mais de nombreux accords juridiques et immobiliers doivent être signés avant que cela ne puisse se produire, et il faudra au moins l’automne 2024 avant que ce projet puisse commencer, a estimé l’État en août.

Entre-temps, North Wildwood dépense des millions de dollars chaque année pour transporter par camion des tonnes de sable depuis les plages de Wildwood, qui abrite certaines des plages les plus larges du New Jersey. La facture la plus récente était de 3,8 millions de dollars et la ville a dépensé plus de 20 millions de dollars en sable transporté par camion au cours de la dernière décennie, a déclaré le maire.

Dans une lettre à Rosenello, l’État a également noté que North Wildwood continue de bafouer son ordre de 2020 de restaurer la destruction de 12 acres de dunes matures et végétalisées qui ont été supprimées pour un autre projet de digue non autorisé.

Rosenello a défendu la digue de 2020, affirmant qu’elle avait empêché les inondations et les dommages matériels,

“Laissez-moi voir si je peux dire cela gentiment : vous devriez avoir des difficultés cognitives pour regarder cette digue et penser qu’elle n’est pas nécessaire et qu’elle fonctionne”, a-t-il déclaré. “L’océan s’y heurte à chaque marée haute.”

___

Suivez Wayne Parry sur Twitter à www.twitter.com/WayneParryAC

Wayne Parry, Associated Press