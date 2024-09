La ville commence à traiter le puits Grandview pour éliminer les produits chimiques inutilisés

8 septembre — Un système de traitement chimique permanent installé la semaine dernière sur le site de Grandview Wells à Kalispell devrait être opérationnel dans les prochains jours.

Des tests effectués en juillet ont révélé que l’un des deux puits de Grandview contenait des niveaux chimiques éternels deux fois supérieurs à la limite établie par l’Agence de protection de l’environnement en avril 2024.

Des produits chimiques éternels, connus scientifiquement sous le nom de substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, ont été détectés pour la première fois dans l’approvisionnement public en eau de Kalispell lors de tests d’échantillons en mars et juin 2022. Le puits de l’Armerie, qui se trouve à côté d’une ancienne armurerie et à proximité de l’aéroport de Kalispell, contenait des traces de PFOS, qui fait partie de la famille des PFAS.

Plus d’un an plus tard, en juillet 2023, le puits Armory a été à nouveau échantillonné, ainsi que les deux puits du site de Grandview, situé près du Flathead Valley Community College. Des produits chimiques de qualité supérieure ont été détectés dans les trois puits.

En avril, l’EPA a dévoilé des réglementations fédérales sur six types de produits chimiques permanents fréquemment présents dans les réserves d’eau publiques. Une limite de PFOS a été fixée à quatre parties par billion et le PFHxS, un autre produit chimique permanent présent dans les puits de Grandview et d’Armory, a été fixé à 10 parties par billion.

Lors de la dernière série d’échantillonnages réalisée en juillet 2024, des niveaux de produits chimiques permanents ont été détectés dans les deux puits du site de Grandview et dans le puits de l’Armory. L’un des puits de Grandview a détecté des niveaux d’environ huit parties par billion.

La manière dont les PFAS pénètrent dans le puits de Grandview reste inconnue, et la directrice des travaux publics, Susie Turner, a déclaré que l’objectif à long terme est que les puits contaminés soient éventuellement remplacés.

Kalispell est l’une des deux villes du Montana à détecter la présence de produits chimiques dans l’approvisionnement en eau potable. L’autre ville est Hamilton.

Au cours des trois dernières semaines, la ville a installé 12 unités de traitement sur le site de Grandview, selon un récent rapport du directeur municipal Doug Russel. Les systèmes de filtration sous pression sont loués à WaterSurplus, un service de traitement de la qualité de l’eau basé dans l’Illinois. Turner a déclaré que la ville pourrait éventuellement devenir propriétaire du système.

Jim Groose, vice-président principal du traitement des eaux municipales et expert en PFAS de WaterSurplus, a déclaré que les unités utilisent une méthode de traitement appelée échange d’anions, où l’eau passe à travers une résine chargée positivement qui s’accroche aux composés PFAS chargés négativement.

Selon Groose, les unités filtreront l’eau à 1 700 gallons par minute. Turner a déclaré que même si le débit du puits connaîtra une légère diminution, il n’y aura aucun effet sur la pression de l’eau qui traverse les conduites de service résidentielles et commerciales.

Groose a déclaré que la résine filtrera les produits chimiques pendant environ deux à trois ans avant qu’il soit nécessaire de la remplacer.

Selon Turner, une structure autour des navires actuellement exposés sera construite d’ici l’automne pour empêcher la résine de geler pendant l’hiver.

« Je tiens à remercier l’équipe de Kalispell Water pour le temps et le dévouement dont elle a fait preuve en travaillant avec des entrepreneurs et des consultants pour mettre en place une unité de traitement en quelques mois, alors qu’il faut généralement un an ou des années pour le faire », a-t-elle déclaré. « Ils ont déplacé des montagnes. J’espère simplement que le public apprécie vraiment leurs efforts. »

Les produits chimiques Forever ont été largement utilisés dans les années 1940 avant d’être progressivement abandonnés, mais on les retrouve souvent sur les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les vêtements imperméables et d’autres produits à usage commercial et industriel.

Le surnom de « produits chimiques éternels » vient de leur résistance aux températures élevées.

« Ces composés, une liaison fluorure de carbone, sont l’une des liaisons covalentes les plus fortes de la nature », a déclaré Groose.

Les PFAS ont également été utilisés dans les mousses anti-incendie en raison de leur capacité à éteindre les incendies sans se décomposer.

Selon l’EPA, ces produits chimiques, qui sont hautement solubles, s’infiltrent généralement dans les réserves d’eau publiques par le biais de déversements provenant d’installations commerciales et industrielles.

L’ingestion de produits chimiques toxiques a entraîné des effets néfastes sur la santé reproductive et le développement de l’enfant, et entraîne un risque accru de certains types de cancer.

« Une petite exposition au fil du temps s’accumule parce que votre corps ne la décompose pas et ne peut pas l’éliminer », a déclaré Groose.

Selon Turner, le projet est financé par plusieurs programmes de subventions pour les nouveaux contaminants qui prévoient une remise totale des prêts. Le coût de livraison des unités s’est élevé à 289 000 $, avec un coût de location total de 28 000 $ par mois.

La ville a augmenté son fonds pour l’eau de 12 millions de dollars pour l’exercice 2025 afin de lutter contre les produits chimiques persistants dans l’approvisionnement public en eau potable, ce qui sera financé par des subventions.

Groose a souligné que le traitement a été largement testé, avec 50 à 100 systèmes de traitement par échange d’anions actuellement en fonctionnement aux États-Unis.

« La bonne nouvelle, c’est que Kalispell a une longueur d’avance », a déclaré Groose. « Je pense qu’ils font du bon travail pour la ville. »

