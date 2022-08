La ville choisit de ne pas installer de sculptures sur le pont Walterdale, craignant qu’elles ne soient «mal interprétées»

Une paire de statues qui sont restées entreposées pendant des années ne seront pas installées, la ville craignant qu’elles ne soient interprétées à tort comme “une célébration de la colonisation”.

Le buffle et le marchand de fourrure de buffle — qui comprend deux grandes sculptures en bronze — a été commandée en 2010 par la Ville d’Edmonton et le Conseil des arts d’Edmonton au coût de 375 000 $. La pièce a été achevée il y a six ans.

Mercredi, la ville a annoncé qu’elle n’installerait pas l’art dans la vallée de la rivière aux extrémités nord et sud du pont Walterdale comme prévu précédemment.

“La décision de la ville repose sur la possibilité que l’œuvre d’art soit interprétée à tort comme une célébration de la colonisation”, lit-on dans le communiqué de presse.

“Bien que certains publics puissent trouver l’œuvre d’art stimulante, pour d’autres, elle peut causer du tort et induire des souvenirs douloureux. Pour cette raison, elle n’est pas considérée comme inclusive pour tous les Edmontoniens.”

Les deux statues auraient été placées sur les rives opposées de la rivière Saskatchewan Nord. (Ken Lum)

Ken Lum, le créateur de l’œuvre, est lauréat 2020 du Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques et professeur de beaux-arts à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique jeudi, Lum a contesté le message concernant la décision de la ville.

“Le travail a fait l’objet d’une surveillance et d’une approbation énormes de la part des autorités municipales”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas comme si l’œuvre apparaissait dans le vide.

“Peut-être que la ville n’est pas prête pour un véritable dialogue sur son passé colonial et la condition de colonialité qui continue de marquer le présent. C’était mon intention avec l’œuvre, pas de célébrer le colonialisme comme le suggère la ville.”

Le site Web de Lum décrit les deux sculptures comme “se regardant avec méfiance de l’autre côté de la rivière Saskatchewan Nord”, représentant la sagesse offerte par les peuples autochtones face à la “folie du capitaliste rapace représenté par l’homme blanc coiffé d’un chapeau au sommet d’un tas de peaux de bison”. .”

Lum a déclaré qu’il avait une longue tradition d’écriture sur les problèmes canadiens à travers le prisme de l’art et de la culture, souvent liés à l’oppression des Premières Nations.

Processus de prise de décision

En 2016, la ville a décidé de suspendre l’installation de l’œuvre d’art jusqu’à ce que de nouvelles conversations puissent avoir lieu avec la communauté, selon le porte-parole de la ville, Francis Asuncion.

La décision finale de ne pas installer les sculptures a été prise ce mois-ci.

« Entre l’achèvement de l’œuvre d’art et aujourd’hui, notre compréhension de l’impact des injustices historiques sur les peuples autochtones s’est approfondie à la suite de plusieurs événements importants qui ont eu lieu à Edmonton et à travers le Canada », a déclaré Asuncion dans un communiqué.

Il a cité les audiences de 2018 à Edmonton pour l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, l’identification de tombes anonymes dans les pensionnats au cours des deux dernières années et les récentes excuses du pape François aux communautés autochtones.

“Pour déterminer l’avenir de l’œuvre d’art, l’administration a pris en compte nos engagements et nos relations avec les personnes les plus touchées par l’œuvre d’art – l’artiste et les communautés autochtones de la région”, a déclaré Asuncion.

Il a déclaré que la décision n’avait pas été précipitée par des préoccupations spécifiques soulevées par des membres du public ou un groupe quelconque.

Jenna Turner, porte-parole du Conseil des arts d’Edmonton, a déclaré que l’œuvre d’art est actuellement entreposée et entretenue par le service de conservation de l’organisation.

En 2013-2014, des consultations ont eu lieu en partenariat avec le conseil, la ville, l’artiste, les membres de la communauté de Rossdale et l’ancien cercle de la parole Wicihitowin, un organisme autochtone financé par la ville.

Turner a déclaré qu’il n’y avait pas de consensus lors des réunions de Wicihitowin sur la pertinence du concept final, ajoutant que certains membres étaient satisfaits de sa direction tandis que d’autres ont exprimé des inquiétudes.

Les prochaines étapes doivent encore être déterminées mais seront faites en consultation avec Lum, a-t-elle déclaré.