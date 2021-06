La ville chinoise de Guangzhou signale zéro nouveau cas pour la première fois dans un nouveau cluster

Les autorités se sont inquiétées du caractère hautement transmissible de la variante et ont pris des mesures rapidement.

Mardi, les autorités sanitaires n’ont trouvé aucun nouveau cas confirmé à Guangzhou, une ville de plus de 15 millions d’habitants qui est devenue le nouveau hotspot de Covid en Chine.

La récente augmentation des cas a entraîné des tests de masse et des blocages, et a également menacé le commerce mondial.

Pendant ce temps, la police de Guangzhou a infligé une amende et détenu des personnes qui auraient enfreint les lois telles que ne pas porter de masques en public ou ne pas coopérer lorsqu’on leur a demandé de passer un test de coronavirus.

L’épidémie de Guangzhou, qui menaçait de se propager plus largement dans la province du Guangdong, une puissance économique et commerciale, a également eu un impact sur le transport maritime. Des contrôles accrus et des mesures de prévention des virus ont entraîné des retards dans les principaux ports d’expédition du Guangdong, les experts avertissant que cela pourrait entraîner des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les autorités ont également exhorté les gens à se faire vacciner dans la province du Guangdong et dans toute la Chine. Plus de 900 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays.

Bien qu’un jour sans nouveau cas soit un développement positif, les autorités espèrent qu’il pourra être maintenu afin qu’ils puissent éventuellement rouvrir complètement l’économie locale et sortir des zones du verrouillage.

Mercredi, Chen Bin, directeur adjoint de la Commission municipale de la santé de Guangzhou, a déclaré que zéro cas « ne veut pas dire zéro risque », selon des commentaires rapportés par les médias locaux. Les autorités ont continuellement exhorté les citoyens à rester prudents, à continuer de porter des masques et à réduire les contacts sociaux inutiles.