La ville chinoise de Chengdu prolonge le verrouillage covid de ses 21 millions d’habitants

Avec une population de 21 millions d’habitants, Chengdu est la plus grande ville chinoise à fermer depuis que Shanghai a imposé un verrouillage strict de deux mois en avril – ce qui a laissé des milliers d’habitants se précipiter pour se nourrir et a déclenché une crise de santé mentale.

Les autorités de tout le pays ont découragé les voyages «non essentiels», alors que la Chine se prépare pour ses célébrations de la fête nationale la première semaine d’octobre, suivies du Congrès du Parti communiste au milieu du mois. Les habitants de Shenzhen ont reçu l’ordre de rester chez eux le week-end dernier après que la ville a enregistré plusieurs dizaines de cas de covid, selon un rapport antérieur du Washington Post. La troisième plus grande ville du pays, Guangzhou, et la capitale tibétaine de Lhassa restent soumises à des mesures de verrouillage strictes, a noté The Post.