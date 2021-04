La ville a élargi l’admissibilité au vaccin à « Noirs et autres racialisés » les personnes de 18 ans et plus vivant dans cinq codes postaux où l’épidémie actuelle est la plus aiguë. Une clinique spéciale mise en place pour vacciner uniquement les résidents non blancs a rempli son carnet de rendez-vous en quelques heures la semaine dernière.

Les rendez-vous pour le vaccin COVID-19 sont maintenant disponibles pour les Noirs et autres populations racialisées / personnes de couleur âgées de 18 ans et plus qui vivent dans les codes postaux L9C, L8W, L8L, L8N et L9K à la clinique de vaccination COVID-19 du FIRSTONTARIO CENTRE, du vendredi au dimanche ce la semaine qui arrive. – Ville de Hamilton (@cityofhamilton) 24 avril 2021

Cette décision intervient au milieu d’une vague de cas de Covid-19 si grave que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, au début du mois, a mis en place des points de contrôle aux frontières de la province avec le Manitoba et le Québec et a resserré les restrictions de verrouillage déjà sévères. La province n’étant pas en mesure d’obtenir suffisamment de doses de vaccin, car de nouvelles souches entraînent une propagation plus rapide du virus, «Nous perdons la bataille entre les variantes et les vaccins», Dit Ford.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont fait valoir que le choix de qui recevra les vaccins en fonction de la couleur de la peau, sans tenir compte des facteurs de risque tels que l’âge et les conditions médicales préexistantes, est raciste. «Le racisme réveillé est une vertu canadienne – clairement illégale, mais sanctionnée par le gouvernement et appliquée par la police,» a déclaré un commentateur de Twitter.

Le racisme réveillé est une vertu canadienne, manifestement illégal, mais sanctionné par le gouvernement et appliqué par la police. – Le roi George V (@ metebelis_3) 26 avril 2021

« Dommage que je sois blanche, pauvre et en mauvaise santé, mais peu importe, » un autre observateur mentionné. «Donnez un vaccin à un avocat noir de 30 ans en bonne santé simplement parce qu’il est noir.»

L’état américain du Vermont a adopté une politique similaire plus tôt ce mois-ci, rendant les jabs Covid-19 disponibles aux résidents non blancs âgés d’au moins 16 ans, mais en limitant les injections à ceux de 50 ans et plus pour les blancs. Et comme Hamilton, le Vermont a mis en place des cliniques dédiées aux non-blancs.

D’autres se sont demandé comment l’éligibilité raciale serait déterminée, comme le pourcentage de sang non blanc dont une personne aurait besoin pour se qualifier, et ont comparé la politique à une marginalisation désastreuse fondée sur l’appartenance ethnique des personnes dans les époques passées.

Comment savoir qui est «suffisamment racialisé» pour être éligible? Peut-être un bureau de pureté raciale? Passeports raciaux? Peut-être simplement coudre des symboles sur les manches des gens pour les identifier plus facilement. Je me demande si cela a déjà été essayé. Cela ne peut certainement pas se tromper. – Homme de récupération de cadavres (@DECAFxMETCALF) 26 avril 2021

Vous vous fiez à ces classements coloniaux espagnols pour déterminer la priorité, n’est-ce pas? pic.twitter.com/RkI0xvPzdu – Jonathan Kay (@jonkay) 26 avril 2021

Les responsables de Hamilton ont cité le fait que 47% des résidents qui ont été infectés par Covid-19 s’identifient comme «racialisés», bien qu’ils ne représentent que 19% de la population de la ville. Les partisans de telles politiques donnant la priorité aux non-blancs pour les vaccins ont fait valoir que «Conditions systémiques» les ont rendus plus vulnérables au Covid-19.

Mais certains observateurs noirs ont déclaré que la hiérarchisation basée sur la race était source de division et provoquait plus de méfiance envers les vaccins. Un commentateur a dit qu’elle « N’irait jamais près d’un endroit ciblant uniquement les Noirs pour les vaccins. » D’autres ont noté que les Blancs des quartiers ciblés vivent dans les mêmes conditions socio-économiques.

Il est clair qu’aucune personne «racialisée» n’a été consultée à ce sujet. Cela ne fait qu’alimenter l’hésitation et la méfiance et crée une division inutile. Je ne suis ni hésitant aux vaccins, ni un grand théoricien du complot, mais je ne m’approcherais jamais de quelque part en ciblant uniquement les Noirs pour les vaccins. – Keisha (@ keishawd10) 26 avril 2021

D’autres commentateurs de Twitter ont vu cette décision comme un mauvais précédent. «Vont-ils trier les ventilateurs de la même manière à l’USI?» a demandé l’entrepreneur Mina Bashta. «Ce n’est pas un pas dans la bonne direction; plutôt, un chemin très dangereux à prendre. Et je le dis moi-même en tant qu’immigrant.

Depuis quand notre système de santé augmente-t-il ou diminue-t-il la priorité de nos patients en fonction de leur couleur de peau? Vont-ils trier les ventilateurs de la même manière à l’USI? Ce n’est pas un pas dans la bonne direction, plutôt une voie très dangereuse à prendre et je le dis moi-même en tant qu’immigrant. – Mina Bashta (@Bashtanol) 26 avril 2021

