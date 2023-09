La « ville » britannique abandonnée au milieu de l’océan a vu 265 personnes vivre dans des cabanes en bois sur pilotis reliées par des ponts branlants

Au large des côtes anglaises, un groupe de forts datant des années 1940 sont suspendus au-dessus des eaux bleues – un vestige étrange d’une ancienne « ville océanique ».

Ces forts uniques ont été construits par l’ingénieur civil Guy Maunsell, et les quatre forts de la marine et trois forts de l’armée placés dans l’estuaire de la Tamise existent toujours aujourd’hui.

Ils surplombent l’estuaire de la Tamise Crédit : Médias Barcroft

Des soldats étaient stationnés dans les forts pendant la Seconde Guerre mondiale Crédit : Getty

Située à sept miles au large de Whitstable, dans le Kent, l’ancienne base de défense a été construite pour aider les soldats britanniques à défendre Londres contre les attaques aériennes allemandes.

Les forts étaient reliés par des passerelles en acier et chaque bâtiment de 36×36 à deux étages abritait des armes et des couchages.

Des décennies plus tard, les passerelles en acier, autrefois intactes, sont rouillées et beaucoup se sont complètement effondrées.

À tout moment, pas moins de 265 hommes vivaient dans chaque fort – une expérience de « froid isolant ».

Une combinaison de soldats de l’armée et de la marine ont vécu dans la « cité océanique » jusqu’à la fin de la guerre.

En poste, les soldats stationnés sur l’eau ont réussi à abattre 22 avions et 30 bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, les forts furent essentiellement abandonnés, mais dans les années 1960, ils furent utilisés comme radios pirates.

Depuis 73 ans, les forts luttent contre les éléments, notamment les vagues déferlantes, les vents violents et les pluies torrentielles.

Aujourd’hui, les coquilles des anciennes bases militaires ne sont visibles que si vous faites une promenade en bateau, comme le photographe Scott Amling.

Il a rappelé à Insider : « Les forts avaient cette rouille et cette patine sur la surface des côtés métalliques et on pouvait voir comment ils étaient construits en plaques rivetées ensemble.

« Le brouillard hivernal et le manque de visibilité ajoutent au mystère des forts. »

Le fort de Redsand aurait contribué au naufrage de plus de 100 navires entrés dans l’estuaire.

Ces dernières années, des projets de rénovation ont été entrepris pour tenter de redonner aux forts leur gloire d’antan.

Le projet Redsand vise à rénover les anciennes tours de canons en un luxe complexe hôtelier, qui contiendrait des appartements exécutifs, un spa et un centre de loisirs.

Les soldats vivaient et se baignaient dans les forts Crédit : Getty

Des radios pirates ont été créées après la guerre Crédit : Getty

C’était la résidence des soldats pendant la seconde guerre mondiale Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Les obus obsédants sont toujours debout aujourd’hui Crédit : Richard Brown