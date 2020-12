MOSTAR, Bosnie-Herzégovine (AP) – Le scrutin s’est ouvert dimanche dans la ville de Mostar, dans le sud de la Bosnie, pour la première élection locale depuis plus d’une décennie dans une ville célèbre pour son architecture ottomane pittoresque et ses profondes divisions ethniques.

Divisé entre les Bosniaques musulmans et les Croates catholiques, qui se sont battus avec acharnement pour le contrôle de la ville pendant la guerre du pays de 1992 à 1995, Mostar n’a pas tenu d’élections locales depuis 2008, lorsque la Cour constitutionnelle de Bosnie a déclaré ses règles électorales discriminatoires modifié.

Les partis politiques nationalistes bosniaques et croates dominants, respectivement le SDA et le HDZ, ont passé plus d’une décennie à ne pas s’entendre sur la manière de procéder. Tout au long de cette période, la ville d’un peu plus de 100 000 habitants a vu ses infrastructures s’effondrer, les ordures s’entassant à plusieurs reprises dans ses rues et des milliers de ses citoyens partant pour de bon à la recherche d’une vie meilleure à l’étranger.

Un accord entre les deux parties, approuvé par les hauts diplomates de l’Union européenne et des États-Unis en Bosnie, a finalement été conclu en juin. Cela s’est produit huit mois après qu’une enseignante locale, Irma Baralija, ait remporté une victoire à la Cour européenne des droits de l’homme en poursuivant la Bosnie pour ne pas avoir organisé d’élections à Mostar. Elle se présente maintenant pour un siège au conseil local en tant que candidate d’un parti plus petit et non nationaliste.

Aux côtés des deux partis dominants, qui espèrent conserver le pouvoir qu’ils détenaient au cours des 12 dernières années, plusieurs petits partis multiethniques se disputaient dimanche des sièges au conseil municipal. Les bureaux de vote ferment à 19 heures (1800 GMT) et les premiers résultats partiels sont attendus du jour au lendemain.