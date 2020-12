Les sondages ont ouvert dimanche dans la ville de Mostar, dans le sud de la Bosnie, pour la première élection locale en plus d’une décennie dans une ville célèbre pour son architecture ottomane pittoresque et ses profondes divisions ethniques.

Les partis politiques nationalistes bosniaques et croates dominants, respectivement le SDA et le HDZ, ont passé plus d’une décennie à ne pas s’entendre sur la manière de procéder. Tout au long de cette période, la ville d’un peu plus de 100 000 habitants a vu ses infrastructures s’effondrer, les ordures s’entassant à plusieurs reprises dans ses rues et des milliers de ses citoyens partant pour de bon à la recherche d’une vie meilleure à l’étranger.