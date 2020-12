Des ethno-nationalistes de longue date devaient remporter la première élection locale dans la ville de Mostar, dans le sud de la Bosnie, en 12 ans, mais les premiers résultats du vote de dimanche ont également indiqué que les partis et les alliances multiethniques feraient partie intégrante du futur conseil municipal.

Mostar est divisée entre les Bosniaques musulmans et les Croates catholiques, qui se sont battus avec acharnement pour le contrôle de la ville pendant la guerre de 1992-1995. Il n’a pas tenu d’élections locales depuis 2008, lorsque la Cour constitutionnelle de Bosnie a déclaré ses règles électorales discriminatoires et leur a ordonné de les modifier.

Les deux partis politiques dominants de la ville ne sont pas parvenus depuis longtemps à s’entendre sur la manière de procéder.

Selon les résultats partiels non officiels publiés par la Commission électorale centrale de Bosnie, les partis nationalistes dominants bosniaques et croates – le SDA et le HDZ respectivement – ont remporté la plupart des voix, suivis par les partis politiques et les alliances principalement multiethniques. Les résultats non officiels provenaient d’une seule des sept circonscriptions électorales, mais les rapports de presque tous les partis politiques ont montré des modèles de vote similaires.

Mostar a été dirigée par un maire par intérim de facto, le Ljubo Bešlić du HDZ, et son bureau, qui comprenait des représentants du SDA, mais aucun conseil local n’était présent pour superviser leur travail ou l’allocation de près de 230 millions d’euros dépensés dans les caisses de la ville sur le ans. Tout au long de cette période, la ville réputée pour son architecture ottomane pittoresque a vu ses infrastructures s’effondrer, les ordures s’entasser à plusieurs reprises dans ses rues et des milliers de ses citoyens partir ailleurs pour une vie meilleure.

Le différend a été résolu en juin, des mois après que la Cour européenne des droits de l’homme a statué en faveur de l’enseignante Irma Baralija, qui a poursuivi la Bosnie pour discrimination pour ne pas avoir organisé d’élections locales à Mostar.

Baralija se présentait pour un siège au conseil municipal sur le ticket du petit parti multiethnique Notre parti qui a formé une alliance avec le Parti social-démocrate qui devait remporter au moins six sièges dans les 35 membres du conseil.

Le soutien d’une très grande majorité de législateurs au sein du conseil municipal, représentant toutes les communautés ethniques, est nécessaire pour élire le maire, adopter les modifications corrélatives de la charte de la ville et un certain nombre d’autres projets de loi cruciaux.

Ainsi, les législateurs des partis multiethniques semblent prêts à devenir des bris d’égalité dans tous les différends, sauf certains, entre les nationalistes dominants bosniaques et croates.

Environ 100 000 personnes avaient le droit de voter, mais seulement 55% environ avaient voté.

« Notre espoir est que la vie (à Mostar) s’améliorera … nous voulons que (Mostar) soit comme avant (la guerre) », a déclaré Ramiz Coric après avoir voté.

Avant la guerre, les couples ethniquement mixtes représentaient 10% de tous les mariages à Mostar, et la ville était nettement cosmopolite. Pendant la guerre, les Croates se sont déplacés vers l’ouest et les Bosniaques vers l’est. Depuis la fin des combats, la ville a eu deux bureaux de poste, deux fournisseurs d’électricité et d’eau, deux réseaux téléphoniques, deux hôpitaux publics, et plus encore – un poste en ruine pour chaque groupe ethnique.

« Il était temps. Nous avons attendu trop longtemps », a déclaré un autre électeur, Mirsad Celebic, ajoutant qu’il n’osait pas prédire qui pourrait gagner: « Nous verrons ».