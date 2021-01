Les prix de vente des maisons dans une ville balnéaire ont augmenté de 40% en un an à peine, alors que davantage de professionnels ont fui la grande ville.

Austinmer, dans le nord côtier de Wollongong, était l’un des marchés immobiliers les plus performants d’Australie en 2020, car le travail à domicile est devenu plus courant.

En décembre 2019, avant la pandémie de Covid, la ville au sud de Sydney, près du parc national royal, avait un prix médian des maisons de 1,16 million de dollars, mais un an plus tard, ce montant est passé à 1,6 million de dollars, a révélé Digital Finance Analytics.

Cette différence représentait une augmentation de 40,1% lorsque les prix de règlement des logements en décembre 2019 ont été comparés au mois dernier.

Martin North, directeur de Digital Finance Analytics, a déclaré que la pandémie de Covid avait vu plus de personnes de Sydney déménager dans sa région dans la région d’Illawarra, et pas seulement des baby-boomers.

Les grands acteurs du prix des logements Austinmer, NSW Illawarra: hausse de 40,1% de 1,16 million de dollars à 1,6 million de dollars sur la base des maisons échangées Byron Bay, côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud: en hausse de 39,1%, passant de 1,348 million de dollars à 1,875 million de dollars Sunshine Beach à Noosa sur la Queensland Sunshine Coast: en hausse de 14,3%, passant de 1,75 million de dollars à 2 millions de dollars Source: Analyse Digital Finance Analytics des prix de règlement des titres fonciers

« Nous constatons une énorme demande de la part de personnes venant de Sydney et descendant la côte et le long de la côte également », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Très souvent, les propriétés sont achetées par des personnes qui cherchent à sortir de la fumée.

«Ce ne sont pas seulement les baby-boomers, ce ne sont pas que les downsizers, les gens qui changent la mer, il y a pas mal de gens dans la trentaine et la quarantaine qui bougent.

La ville balnéaire est également sur une ligne de train directe à Sydney et à proximité de l’autoroute Princes, offrant des connexions de style de vie et de transport.

«La beauté de la région ici, bien sûr, est que nous sommes sur la ligne de train principale entre Wollongong et Sydney, donc si vous avez besoin d’entrer dans la ville, vous pouvez», a déclaré M. North.

À Sydney, Cronulla est la seule banlieue balnéaire avec une gare tandis que de l’autre côté de la ville, les résidents de Northern Beaches subissent de longs embouteillages ou un lent trajet en bus s’ils doivent travailler dans la ville.

M. North a analysé les prix de règlement du registre foncier de la Nouvelle-Galles du Sud, notant comment cinq ventes de plus de 2 millions de dollars avaient fait grimper le prix médian.

En juillet, une maison s’est vendue 2,9 millions de dollars, après un règlement de 3 millions de dollars en janvier.

Un calcul séparé par le groupe de données immobilières CoreLogic a montré une augmentation annuelle de 14,9% du prix médian des maisons d’Austinmer, à un moindre 1,438 million de dollars, avec ses chiffres basés sur toutes les maisons de la banlieue et pas seulement celles qui se sont vendues récemment.

En ce qui concerne uniquement les maisons vendues l’année dernière, le prix médian des maisons de Byron Bay a augmenté de 39,1%, passant de 1,3 million de dollars en décembre 2019 à 1,9 million de dollars le mois dernier, selon les calculs de Digital Finance Analytics.

CoreLogic a calculé une augmentation de 16,1% des prix médians des maisons dans cette partie de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, à 1,862 million de dollars, lorsque les valeurs de toutes les maisons individuelles de la région ont été prises en compte.

Sur la Sunshine Coast du Queensland, Noosa’s Sunshine Beach a connu une hausse de 14,3% du prix médian des maisons de 1,75 million de dollars à 2 millions de dollars, sur la base du calcul des règlements de Digital Finance Analytics.

À Noosa Heads, à proximité, CoreLogic a calculé une hausse de 17,3% des prix médians des maisons à 1,45 million de dollars sur la base de toutes les maisons individuelles de la banlieue.

La valeur des appartements a augmenté de 12,4% pour atteindre 999 810 $.

M. North a déclaré que la popularité des zones côtières allait probablement se poursuivre en 2021, même si des vaccins contre les coronavirus étaient déployés, mais uniquement pour les maisons et non les unités.

« Plus le virus résonne et apparaît à Sydney et à Melbourne, plus les gens pensent: » C’est trop dur, je vais dans des endroits du pays où les choses sont un peu moins graves « , a-t-il déclaré.

«Au cours des prochains mois, nous allons continuer à voir cette tendance.

À l’instar de la récession du début des années 1990, les prix des logements montent en flèche sur les côtes Gold et Sunshine du Queensland alors que les Melburniens fuient le froid de Victoria.

« En effet, vous pouvez aller au nord, avoir un meilleur temps, vous pouvez acheter un endroit plus grand pour moins d’argent afin d’avoir le style de vie, vous avez l’espace, donc il y a une logique suprême », a déclaré M. North.