Le mois dernier, un petit village d’Autriche avait finalement eu assez de moqueries de la part des anglophones à propos de son nom et avait annoncé le changement officiel du nom du village en «Fugging». Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de la nouvelle, comme le montrent les récents actes de vandalisme où les panneaux avec le nom du village ont été modifiés pour reprendre leur nom d’origine, qui était un argot en anglais.

Situé à 260 km à l’ouest de Vienne, le village s’appelait «Fucking» depuis ce que l’on pense être le 11ème siècle. Cependant, la petite ville a rapidement commencé à attirer la renommée en ligne et pas dans le bon sens. Les gens qui passaient devant le village cliquaient sur les images à côté du panneau et les publiaient sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes anglophones se sont moqués du nom de la ville et de ses habitants sans connaître la signification et l’importance du mot.

LIRE: Fatigué des moqueries et des blagues des visiteurs, un village autrichien se renomme « Fugging »

Cela n’était pas de bon augure pour la centaine d’habitants du village et le conseil municipal a décidé en novembre que le lieu s’appellerait Fugging à partir du début de 2021, a déclaré un rapport dans Le gardien.

Selon un Courrier quotidien rapport, plusieurs nouveaux panneaux ont été mis en place la semaine dernière pour inaugurer la nouvelle année avec le nouveau nom. Cependant, on a vite remarqué que certains vandales avaient utilisé de la peinture en aérosol noire pour enduire les nouveaux panneaux. Ils ont modifié les panneaux pour réécrire l’ancien nom sur les planches. Le rapport indique que la police locale enquête actuellement sur les dégâts et tente de fouiller pour obtenir des informations sur les auteurs.

Une publication allemande Couronne mentionné que trouver un indice est difficile et aucune preuve sur les vandales n’a été trouvée jusqu’à présent. Citant un porte-parole du département de police de l’État de Haute-Autriche, le rapport ajoute qu’actuellement, l’affaire se trouve dans une impasse car la police ne dispose d’aucune avancée concernant les auteurs.

Fugging relève du district de Tarsdorf et l’endroit a vu une augmentation des panneaux volés l’année dernière. Selon Krone, de nombreux «chasseurs de souvenirs» ont été arrêtés par la police alors qu’ils tentaient de démonter certains des panneaux indicateurs. Plus tard, un homme aurait même vendu aux enchères une enseigne avec les mots « Fucking » écrits dessus pour 2499 euros sur une plateforme en ligne. Le vendeur, cependant, a insisté sur le fait que la planche était un spécimen de «l’histoire autrichienne» et non une planche qui avait été volée au village.

Même après toute cette agitation, il semble que les habitants de Fugging ne soient pas en paix.