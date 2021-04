Au cours des dernières années, Byron Bay, une petite ville de la Nouvelle-Galles du Sud, est devenue un haut lieu pour les célébrités, qu’elles publient des photos de lieux « Instagrammables » ou même emménagent. On peut donc comprendre pourquoi le géant de la diffusion vidéo Netflix est réservé pour une nouvelle émission de télé-réalité appelée «Byron Baes».

Byron Bay servira de toile de fond pour «Les Instagrammers chauds vivent leur meilleure vie, étant le meilleur d’eux-mêmes, créant le meilleur contenu d̶r̶a̶m̶a̶. #nofilter garanti, ⁣⁣⁣ « Netflix a dit à propos de la «Docu-savon.» Mais ce que le réseau a promis serait un huit « lettre d’amour » dans une ville qui serait « Le terrain de jeu de plus d’influenceurs adjacents à des célébrités que vous ne pouvez piquer un selfie-stick stick » a été perçue avec beaucoup moins d’enthousiasme par de nombreux habitants.

Lundi, plus d’une centaine de manifestants ont pagayé sur la plage principale de Byron Bay pour créer un symbole géant du « non » dans l’océan, a rapporté le journal local Byron Shire Echo. La cérémonie est généralement effectuée par des surfeurs pour envoyer un être cher décédé, mais cette fois, il s’agissait d’un geste de protestation contre le spectacle proposé.

La manifestation était la dernière d’une série d’événements communautaires visant à arrêter les plans de Netflix. Certains des militants sont des commerçants locaux, qui ont déclaré qu’ils ne permettraient pas que leurs lieux soient utilisés pour le tournage.

Il existe également une pétition en ligne appelant au boycott de l’équipe de tournage, si la production sur place devait être lancée en mai comme prévu, qui a recueilli plus de 8 000 signatures au moment de la rédaction. Byron Bay a une population de moins de 10 000 habitants. Mais l’appel est adressé à la plus grande région des rivières du Nord et est devenu une nouvelle nationale en Australie, il est donc prudent de supposer que certains des partisans ne sont pas de la ville elle-même.

Les habitants sont en colère contre Netflix pour un certain nombre de raisons, de son incapacité à obtenir le consentement préalable de la communauté locale aux éventuels dommages environnementaux qui pourraient être causés par le tournage. Ils sont également sceptiques quant au fait que la production servirait de stimulant significatif à l’économie locale, étant donné que l’équipage peut amener ses propres gens plutôt que d’embaucher des locaux.

Surtout, les manifestants de Byron Bay craignent qu’une version fantastique et glamour de leur diffusion à domicile à 200 millions de téléspectateurs à travers le monde ne provoque un afflux de nouveaux résidents à la recherche de la gloire et de la fortune en ligne. Cela réchaufferait davantage le marché du logement, exacerbant une situation d’itinérance déjà grave et d’autres problèmes, disent-ils.

«Netflix a décidé que nous étions la« toile de fond »parfaite. Mais clairement, ils ont obtenu leurs informations sur Byron Bay d’Instagram. Ils n’ont pas fait leurs recherches », a déclaré un éditorial critique dans le même journal local. «La télé-réalité est le McDonalds du monde de la production. Et Byron a toujours dit «non» à McDonalds.

La référence à la chaîne alimentaire fait partie de la chère histoire communale de Byron Bay. Dans les années 1990, les habitants ont organisé une campagne de protestation réussie pour éloigner les arches dorées, et la dernière décennie, une vague de résistance tout aussi forte a bloqué les projets de KFC d’expansion dans la ville. En bref, les gens là-bas détestent quand de grandes multinationales menacent leur ambiance locale.

Certains, cependant, voient les manifestations contre l’émission de Netflix différemment. Par exemple, Sky News Australia n’a pas caché son scepticisme quant aux motivations de la foule, un invité l’a étiqueté «Nimbyisme d’élite» et « Rien de plus que la guerre des classes » par les résidents célèbres qui «Colonisé Byron Bay.»

Il n’y a cependant aucune preuve que Matt Damon ou Chris Hemsworth agitent les manifestants. Les stars internationales auraient fait profil bas pendant leur séjour à Byron Bay pour s’entendre et se mêler aux citadins.

