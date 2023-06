La ville américaine qui fait peur aux vendeurs Amazon chinois est Chicago

3. Le nombre national de crémations pour 2022 a été omis des rapports de données de routine trimestriels de la Chine, masquant les informations pertinentes pour comprendre la vague de covid-19 qui a suivi l’assouplissement par la Chine des restrictions pandémiques. (CNN)

4. Bien qu’elle ait été désignée comme une menace pour la sécurité nationale en Chine, la société américaine de semi-conducteurs Micron investit 603 millions de dollars dans une usine de conditionnement de puces dans le pays. (Reuters $)

5. La France fait pression pour une enquête de l’UE et un tarif sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. D’autres pays de l’UE peuvent ne pas être d’accord. (Politique)

6. Un fan chinois de Lionel Messi âgé de 18 ans est devenu une star des médias sociaux lorsqu’il est entré sur le terrain de football et a échappé à plusieurs gardes de sécurité pour embrasser le joueur argentin. Tout le stade de Pékin l’encourageait également. (Sixième ton)

7. Yichun, une ville avec les mines de lithium les plus accessibles de Chine, alimente le boom des véhicules électriques. Mais cela a un coût environnemental. (Reuters $)

8. Jack Ma, fondateur d’Alibaba, est « vivant, en bonne santé, heureux, créatif, pensant » et « enseigne dans une université à Tokyo », a déclaré l’actuel président d’Alibaba lors d’un événement à Paris. (CNBC)

Perdu dans la traduction

Un laboratoire de recherche de l’Académie chinoise des sciences vient de dévoiler son propre chatbot d’IA générative nommé « Zidong Taichu 2.0 ». La chose la plus intéressante à ce sujet est sa multimodalité – les divers types d’informations qu’il peut traiter. En plus du texte et des images, Zidong Taichu 2.0 peut également analyser les vidéos, l’audio (le genre et l’ambiance de la musique), les signaux radar et les données de cartographie 3D. Il peut combiner des entrées de différents médias pour comprendre une tâche ou générer une sortie sous l’une de ces formes. Avec 100 milliards de paramètres, le grand modèle de langage est conçu pour imiter la façon dont les humains apprennent de nouvelles informations, puisque les humains traitent le langage, la vue, le son, l’odorat, le toucher, le goût et les signaux biologiques en même temps, explique le chercheur principal, Xu Bo. Il peut être utilisé pour traiter des données médicales multimodales pour diagnostiquer des maladies complexes, dit-il, mais aussi pour détecter des informations sensibles dans des vidéos de médias sociaux qui prennent beaucoup de temps à trouver pour les modérateurs humains, selon la publication chinoise sur l’IA Zhidongxi.

Encore une chose

Manger du zongzi, une pyramide de riz gluant enveloppée de feuilles de bambou et attachée avec de la ficelle, est un incontournable pour célébrer le traditionnel festival des bateaux-dragons, qui tombera le 22 juin. Mais quelques zongzi dans les supermarchés Carrefour de Taïwan deviennent un peu trop osés cette année.