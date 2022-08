La ville alloue 1,1 million de dollars en fonds publics pour le remplacement des ponts à North First Street, Lucinda Avenue à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les dirigeants de la ville de DeKalb ont récemment alloué 1,1 million de dollars de financement public pour aider à remplacer les ponts de North First Street et de Lucinda Avenue, la construction devant commencer au printemps 2023.

Pour aider à assurer la sécurité des piétons et des automobilistes, les dirigeants de la ville de DeKalb mettent de côté des dollars de l’État provenant des fonds d’allocation locale Rebuild Illinois Bond pour remplacer les ponts de North First Street et de Lucinda Avenue, où chaque structure traverse la rivière Kishwaukee.

Lors de sa récente réunion, le conseil municipal de DeKalb a voté 7 contre 0 pour allouer 1 162 516 $ en fonds publics aux projets.

“Nous avons eu l’occasion d’obtenir un soutien de l’État”, a déclaré le directeur municipal Bill Nicklas. « C’est une proposition coûteuse de remplacer un pont, et nous avions besoin de cette aide. Nous avons également investi dans le design. Les ponts n’en ont pas l’air, mais c’est un équipement assez compliqué. Il doit être intégré au trottoir et à l’autoroute de chaque côté, il faut donc beaucoup d’ingénierie. Ce travail technique a également fait partie du projet.

Le pont de l’avenue Lucinda a été construit à l’origine en 1954 et le pont de la rue North First a été construit en 1977.

Les ponts de la première rue et de l’avenue Lucinda sur la rivière Kishwaukee (illustrés ici) devraient subir des remplacements, avec une date d’achèvement cible d’octobre 2023. (Les ponts illustrés ici dans les documents de la ville de DeKalb publiés avant la réunion du conseil municipal du 28 février 2022, avec des plans d’ingénierie préparés par l’entrepreneur en ingénierie basé à Elgin de la ville, Hampton, Lenzini and Renwick Inc. Art conceptuel du pont publié par la ville de DeKalb) (Fourni par la ville de DeKalb)

Nicklas a déclaré qu’il est clair que les deux structures vieillissent et doivent être remplacées.

“Aux yeux de l’État de l’Illinois et des inspecteurs qui inspectent les ponts chaque année, ils ont atteint le point où les deux sont en sécurité, mais ils atteignent le point où la détérioration s’accélère à partir de ce point”, a-t-il déclaré.

Les deux ponts feront l’objet de travaux de construction dès avril 2023, avec des déviations mises en place pour les piétons et les automobilistes à suivre.

Les projets sont actuellement sous contrat par la ville, ont indiqué des responsables.

L’ingénieur municipal Zac Gill a déclaré que la ville souhaitait prendre une longueur d’avance sur le projet afin de réduire tout problème potentiel de chaîne d’approvisionnement lié à l’obtention des matériaux nécessaires pour les ponts.

Nicklas a reconnu que le projet pourrait être un peu gênant pour les résidents et les membres de la communauté.

“Les gens auront de nombreuses occasions de trouver un itinéraire alternatif”, a-t-il déclaré. « Il y a des détours qui s’offrent à nous, ce qui aide.

Gill a déclaré que les deux ponts sont inspectés tous les deux ans par un ingénieur en structure engagé par la ville et sont à jour avec les inspections.

Les ponts de remplacement devraient être achevés d’ici le début de l’année scolaire à l’automne 2023, ont indiqué des responsables.