La ville affirme que des panneaux de stationnement sont installés illégalement dans le quartier des divertissements d’OKC

QUI LES A MIS EN PLACE ET CE QUE LA VILLE DIT MAINTENANT CE SOIR. ZACH. JESS. ÉVAN. BONNE SOIRÉE À VOUS. ICI. VOUS POUVEZ VOIR UN DE CES PÔLES ICI O LES PANNEAUX ONT ÉTÉ PLACÉS. Et ils étaient là ce matin. Évidemment, lorsque les propriétaires d’entreprises sont arrivés ici tôt, ils étaient frustrés que les panneaux aient même été installés. LA VILLE A TRAVAILLÉ TRÈS RAPIDEMENT CET APRÈS-MIDI, MAIS, POUR OBTENIR CES PANNEAUX. MAIS LA QUESTION RESTE TOUJOURS, QUI LES POSÉS ET POURQUOI ? LES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES DU 23ÈME UPTOWN ONT ÉTÉ Bouleversés LUNDI MATIN DE TROUVER PLUSIEURS PANNEAUX DE PAIEMENT POUR PARC INSTALLÉS LE LONG DE WALKER ET DU NORD-OUEST DE LA 23ÈME RUE. ET CES PHOTOS NOUS ENVOYÉES PAR UN PROPRIÉTAIRE DU SECTEUR QUI NE SOUHAITAIT PAS ÊTRE IDENTIFIÉ. VOUS POUVEZ VOIR LES SIGNES, AVOIR UN CODE QR ET DIRE AUX GENS DE PAYER LE TARIF SPATIAL STAR, MÊME AVERTIR LES GENS QUE LA ZONE EST PHOTO APPLIQUÉE. 24 SUR SEPT. MAIS LES PANNEAUX SUR LA RUE SONT FAUSSES, SELON LA VILLE, LES TRAVAILLEURS ENLEVENT LES PANNEAUX SUR LA 23E NORD-OUEST ET WALKER LUNDI APRÈS-MIDI. ET SUR CETTE IMAGE, VOUS POUVEZ VOIR QUELQU’UN A COUVERT LE CODE QR AVANT QU’IL NE SOIT SUPPRIMÉ, DIT AUX GENS DE NE PAS PAYER. Dans un communiqué, un porte-parole de la ville a déclaré que la ville avait supprimé les panneaux de paiement multiples pour stationner que quelqu’un a été placé illégalement sur la 24e rue nord-ouest et que les propriétaires d’entreprises privées de North Walker ne peuvent pas vendre d’espaces de stationnement publics. CES PLACES DE STATIONNEMENT APPARTIENNENT À LA VILLE ET SONT GRATUITES POUR LES PARKEURS. J’ai appelé le propriétaire de l’immeuble au coin de la 23ème et de Walker, les panneaux de stationnement sur la 23ème étaient-ce vous qui les aviez mis en place ? MAIS BUCK KING DIT, OH, NOUS AVONS LES SOINS COMMUNAUTAIRES. JE NE SAIS RIEN. D’ACCORD. LE PROPRIÉTAIRE M’A raccroché au nez, ALORS JE SUIS ALLÉ SUR LE SITE WEB STAR SPACES ET EN LIGNE. IL MONTRE TOUJOURS QU’ILS FACTURENT 3 $ POUR TROIS HEURES POUR SE GARER DANS LA ZONE. Un porte-parole de Star Spaces a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient été chargés par leur client d’installer les panneaux de stationnement le dimanche. ILS ont continué en disant, citant, par la suite, qu’un différend immobilier a émergé entre notre client et les autorités municipales à la lumière de ce développement, la signalisation en question a été rapidement retirée le 7 novembre jusqu’à ce que l’affaire soit résolue en privé et la ville m’a également dit QU’IL EST PEU PROBABLE QUE CE PROPRIÉTAIRE D’ENTREPRISE SOIT FACE À UN

La ville affirme que des panneaux de stationnement ont été installés illégalement dans le quartier populaire des divertissements d’OKC Le problème, selon la ville, est que le stationnement dans cette zone est gratuit et que les panneaux ont été installés illégalement. Mise à jour : 22h07 CST le 7 novembre 2023 Il y a eu des problèmes de stationnement dans un quartier de divertissement populaire d’Oklahoma City. Quelqu’un a installé des panneaux payant le stationnement au coin de Northwest 23rd Street et de Walker Avenue dans le quartier Uptown. Le problème, selon la ville, est que le stationnement dans cette zone est gratuit et que les panneaux ont été installés illégalement. Les propriétaires d’entreprises qui ont parlé avec KOCO 5 étaient frustrés. À la lumière de ce développement, la signalisation en question a été rapidement retiré le 7 novembre jusqu'à ce que l'affaire soit résolue en privé. "La ville a déclaré qu'il était peu probable que le propriétaire fasse face à des amendes pour avoir installé les panneaux. À la lumière de cette évolution, la signalisation en question a été rapidement retirée le 7 novembre jusqu'à ce que l'affaire soit résolée en privé. » La ville a déclaré qu'il était peu probable que le propriétaire soit confronté à une amende pour avoir installé ces panneaux.