La villa originale de Love Island Majorca dotée d’une piscine artificielle sur la plage est mise sur le marché pour 3,1 millions de livres sterling

SI vous avez rêvé d’appeler la maison de la villa Love Island et que vous enviez les insulaires alors qu’ils profitent du soleil sans interruption, voici votre chance de faire de ce rêve une réalité – tant que vous avez 3,1 millions de livres sterling cachés.

La villa originale de Love Island – présentée dans les deux premières saisons de l’émission de télé-réalité à succès – est à vendre et ne manquera pas de faire tourner les têtes car elle dispose de cinq chambres ainsi que d’une piscine extérieure de style plage.

La villa qui figurait dans les saisons 1 et 2 de Love Island est à vendre Crédit : mediadrumworld.com/Engels et Vo

Il dispose d’une piscine de style plage dans le jardin Crédit : mediadrumworld.com/Engels et Vo

La villa à Majorque a été cotée pour 3,1 millions de livres sterling Crédit : mediadrumworld.com/Engels et Vo

Il dispose de cinq chambres et cinq salles de bains Crédit : Engel & Voelkers

Nichée dans le village de Santanyi, à Majorque, en Espagne, la magnifique propriété – sur laquelle les insulaires des séries 2015 et 2016 ont craqué – offre une vue sur la mer jusqu’à l’île de Cabrera.

Maintenant, la villa est à gagner car elle est en vente par l’agent immobilier Engel & Völkers pour 3,1 millions de livres sterling.

Mais avec un prix élevé, une vie de luxe s’accompagne d’une vie luxueuse, car la villa dispose d’un éventail d’atouts glamour, notamment un bain à remous dans le jardin, un chauffage au sol et un balcon-terrasse ensoleillé.

Une description se lit comme suit : « Entrez au rez-de-chaussée pour trouver un espace de vie ouvert, lumineux et aéré, promettant de superbes vues sur la superbe piscine extérieure.

« De vastes portes coulissantes en verre peuvent être complètement évidées pour ouvrir l’espace, créant un sentiment de liberté illimitée.

« Les quatre chambres de ce niveau (chacune avec une salle de bain attenante) donnent sur le jardin. »

A l’étage se trouve un autre salon avec des portes coulissantes en verre, ainsi qu’un coin repas, une cuisine spacieuse – qui a accès au balcon – et la chambre principale « aux dimensions généreuses », avec son propre dressing et sa propre salle de bain.

Pendant ce temps, le jardin de style méditerranéen dispose d’un bain à remous et d’un espace barbecue.

A deux pas se trouve Ses Salines, la petite ville la plus proche, et de nombreuses plages, dont Es Trenc.

Nathan Massey et Cara De La Hoyde, qui ont devancé Olivia Buckland et Alex Bowen pour être couronnés vainqueurs de la saison deux, ont revisité la villa en 2018 et s’y sont même fiancés.

S’exprimant à l’époque, Nathan a déclaré: « J’ai apporté [Cara] retour à l’endroit où nous nous sommes rencontrés et l’a emmenée faire une petite chasse au trésor autour de la villa à différents endroits qui signifiaient quelque chose pour nous.

« Finalement, je lui ai bandé les yeux, je l’ai conduite à la piscine et je me suis agenouillée. »

Cara a ajouté : « C’est ici que nous nous sommes rencontrés – nous avons bouclé la boucle. »

La villa a vue sur la mer et est située dans le village de Santanyi Crédit : mediadrumworld.com/Engels et Vo

Il dispose d’un balcon terrasse Crédit : Engel & Voelkers

Les saisons 1 et 2 de Love Island ont été tournées à la villa en 2015 et 2016 Crédit : Rex

La villa dispose du chauffage au sol ainsi que de la climatisation Crédit : mediadrumworld.com/Engels et Vo