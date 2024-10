la villa futuriste réalisée par des architectes sur mesure semble prête à voler au-dessus de la côte portugaise

des architectes sur mesure dévoilent une résidence de science-fiction au Portugal

Sky Base One par Bespoke Architects à Lagoa, Portugalest un villa qui fusionne les influences de la science-fiction avec la philosophie taoïste pour créer une maison en phase avec la nature. La conception est motivée par la géométrie fractale et le nombre d’or, équilibrant forme et fonction de manière à ce que la villa se sente à la fois ancrée dans son cadre côtier et prête à s’envoler. Des espaces sociaux élevés et un infini piscine maximiser la relation du bâtiment avec son cadre côtier. La maison est positionnée pour offrir une vue sur la mer, avec des jardins cachés et des intérieurs.

Des lucarnes qui ressemblent à des écoutilles de vaisseau spatial remplissent de lumière la pièce circulaire qui sert de cœur à la villa.

La base aux tons sombres contraste avec les niveaux supérieurs plus clairs, donnant une impression d’ancrage, tandis qu’une pièce maîtresse perforée dorée et des finitions minimalistes contribuent à l’esthétique futuriste de la villa.



toutes les images par João Morgadogracieuseté de Bespoke Architects

Sky Base One est imprégné des principes d’équilibre tatoïstes

Passionné de films de science-fiction culte, le client a imaginé sa maison comme une variante de la villa traditionnelle. Cela a conduit Basé sur Lagoa Des architectes sur mesure pour un résultat qui imprègne l’architecture des principes taoïstes d’équilibre et d’unité. Construit sur un terrain étroit à Carvoeiro, le villas la structure surélevée devient une partie de la vue côtière.

Sky Base One offre une connexion avec la nature à travers des terrasses privées, des jardins cachés et des intérieurs ensoleillés. De jour, la villa est baignée de lumière naturelle, tandis que la nuit, l’éclairage transforme la structure, créant un environnement de vie qui passe de serein à animé.



une villa qui fusionne les influences de la science-fiction avec la philosophie taoïste



Sky Base One est en phase avec la nature



positionné pour offrir une vue sur la mer, avec des jardins cachés et des intérieurs détaillés