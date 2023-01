La villa de Love Island devrait être secouée par l’arrivée d’UNE AUTRE bombe féminine

LA villa Love Island est sur le point d’être à nouveau secouée par l’arrivée d’une autre bombe féminine.

L’émission de rencontres ITV2 a déjà accueilli sept bombes cette série – bien qu’elle n’ait débuté qu’il y a deux semaines.

Maintenant, les couples de Winter Love Island sont sur le point d’être à nouveau secoués alors qu’une quatrième bombe féminine est lancée dans le mélange.

Des sources ont révélé en exclusivité à The Sun que le singleton est déjà arrivé en Afrique du Sud.

Des scènes de la nouvelle fille se joueront pour les téléspectateurs à la maison dans les prochains épisodes – après que l’entrée de sa villa ait été filmée ce week-end.

Un initié de l’émission a révélé: «Love Island garde les choses épicées cette série et a lancé une autre bombe féminine.

« Elle est déjà entrée dans la villa pour attiser l’action et les fans verront tout se dérouler bientôt.

“Les cotes d’écoute commencent à augmenter sur cette série et les patrons de Love Island sont sûrs que lancer plus de bombes ne fera que rendre le spectacle plus excitant.”

Le Sun a approché ITV pour un commentaire.

Cela vient après que le nouveau garçon Spencer Wilks soit entré dans l’émission ITV2 plus tôt cette semaine, quelques jours après deux anciennes stars australiennes.

Il a été rejoint par Ellie Spence – qui a été présentée aux fans au début de la compétition dans un nouveau remaniement explosif.

Auparavant, Jessie Wynter et Aaron Waters étaient arrivés de Down Under – après être apparus ensemble sur Love Island Australia en 2019.

Les autres bombes encore dans la villa incluent Zara Lackenby-Brown et le sportif semi-professionnel Tom Clare.

Pendant ce temps, David Salako a été le premier à être largué la semaine dernière, durant seulement 48 heures dans la nouvelle villa.