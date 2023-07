La villa de Love Island a secoué alors que le couple se fait larguer quelques heures avant la finale après une tournure brutale

MITCHEL Taylor et Ella B ont été largués de Love Island – ratant de peu une place en finale.

Demain soir, le vainqueur de l’été 2023 sera couronné avec maintenant seulement quatre couples restants alors qu’ils se battent pour gagner les 50 000 £.

Molly Marsh et Zachariah Noble, Jess Harding et Sammy Root affronteront les favoris Whitney Adebayo et Lochan Nowacki et Tyrique Hyde et Ella Thomas.

Dans une tournure brutale, les Islanders ont été chargés de choisir le couple le moins compatible lors de leurs derniers rendez-vous.

Mitch et Ella ont reçu le plus de votes, tandis que Whitney et Lochan en ont étonnamment obtenu un.

Après avoir obtenu la botte, Mitch a rassemblé les garçons autour du foyer pour les remercier tous pour son temps dans la villa lors d’un discours émouvant.

Il a ensuite emmené Jess sur le balcon et lui a dit à quel point il voulait qu’elle gagne, alors qu’elle fondait en larmes.

Tout au long de son passage dans la série, Mitch a été qualifié de « Messy Mitch » après une série de mouvements déroutants.

L’ingénieur gazier a d’abord été couplé avec Molly mais a eu du mal à trouver une connexion avec quelqu’un d’autre après avoir évolué avec Zach.

Il a ensuite rencontré Abi Moores lors de Casa Amor et les choses semblent aller à merveille jusqu’à ce que la bombe Ella entre en scène.

Il a ensuite joué les deux femmes l’une contre l’autre et a été accusé d’avoir « intimidé » Abi.

La finale de Mitch a décidé de rester avec Ella, mais l’a qualifiée de fausse quelques heures seulement avant leur dernier rendez-vous.

S’exprimant après avoir quitté la villa, Mitch a déclaré: «Ça fait du bien. J’ai l’impression d’être en sursis, mais j’ai adoré chaque minute et je suis prêt à retourner dans le monde réel.

Et Ella a révélé qu’elle se réjouissait de l’avenir avec Mitch, en disant: « J’ai l’impression que surtout après notre dernier rendez-vous et que nous sommes devenus exclusifs, nous sommes devenus vraiment forts.

« Mitch veut déménager à Londres, ce qui est idéal pour moi, donc il va être proche de moi.

« En ce qui concerne le monde extérieur, je ne pense pas qu’il y aura quoi que ce soit que nous ne puissions pas conquérir. »

