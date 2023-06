La villa de Love Island a secoué alors que deux nouvelles bombes féminines arrivent pour semer le chaos

La villa de LOVE Island est sur le point d’être secouée par l’arrivée de deux superbes bombes féminines.

Les derniers instants de l’émission de ce soir (11 juin) ont montré un teaser des deux beautés, qui entreront dans l’émission demain soir.

TVI

Leah possède sa propre entreprise de médias sociaux[/caption] TVI

Charlotte est infirmière dentaire[/caption]

Charlotte Sumner, 30 ans, et Leah Taylor, 27 ans, ne manqueront pas d’ébouriffer les insulaires et de faire tourner la tête des garçons.

Charlotte est une infirmière dentaire de Bournemouth, tandis que Leah est de Manchester et possède une entreprise de marketing sur les réseaux sociaux.

La brune Charlotte dit qu’elle apportera du « plaisir » à la villa et qu’elle est « très authentique ».

Elle révèle : « Je suis une fille de filles, je donne de bons conseils mais parfois j’ai besoin de suivre les conseils que je donne à mes filles. »

Charlotte a cependant un mot d’avertissement pour tous les gars qui la regardent.

« Je travaille dur mais j’en vaux la peine », taquine-t-elle.

Léa, quant à elle, est bien décidée à ne pas s’installer dans la villa.

« J’ai compris ce que je recherche chez une personne, ce qui signifie que ma barre est placée très haut », explique-t-elle.

Leah ajoute: « Je dirais honnêtement que j’ai tellement d’amour à donner et être amoureuse est la meilleure chose que vous puissiez vivre. Je suis prêt pour tout ce qui va avec et les difficultés que vous devez traverser pour prendre cet engagement et trouver celui-là.

Quant à ce qui lui donne le ‘ick’, elle a deux dealbreakers.

Leah explique : « Quand un gars prend un yaourt et enlève le couvercle et le lèche. Un autre est quand les gars essaient de crier et qu’ils n’ont pas de voix pour crier. Je ne suis que petit mais je peux crier à la maison si j’en ai besoin.

Leur arrivée survient alors que la villa était divisée alors que les filles fulminaient sur le traitement de Catherine par Zach.

Il a choisi d’embrasser Molly pendant le défi, aveuglant l’étourdissant irlandais.

« Je n’ai jamais été du genre à jouer les choses en toute sécurité », a déclaré Zach plus tard aux garçons. « Je suis un gars courageux, je prends des risques. »

« Je veux un homme, pas un garçon », a déclaré Catherine dans la cabane de plage. « C’est un comportement de garçon. »

Love Island continue demain soir à 21h sur ITV2 et ITVX