La vile police iranienne nous torture, nous tue et nous force à aboyer comme des chiens – mais nous n’arrêterons pas tant que ce régime ne s’effondrera pas

Les femmes iraniennes BRAVE ont juré aujourd’hui de renverser le régime malgré les horreurs indescriptibles aux mains de la police de la moralité tordue.

Des gens ordinaires héroïques qui sont descendus dans la rue ont raconté à The Sun Online comment la police impitoyable les a battus, les a torturés, les a dégradés et même les a tués.

Des Iraniens sont vus lors d’une manifestation pour marquer les 40 jours depuis la mort de Mahsa Amini 1 crédit

La police iranienne arrive à moto pour disperser une manifestation à Téhéran Crédit : Getty

La police anti-émeute iranienne tire des armes sur des manifestants Crédit : AP

Des manifestants descendent dans la rue en Iran après la mort de Masha Crédit : AFP

Cela fait plus de 40 jours que des manifestations et des émeutes ont éclaté en Iran – et le soulèvement ne montre aucun signe d’arrêt malgré une répression sanglante, avec pas moins de 500 morts.

Les manifestations ont été déclenchées par le meurtre de Mahsa Amini – une femme de 22 ans qui s’est retrouvée avec une fracture du crâne après avoir été arrêtée par la police des mœurs, connue sous le nom de “The Guidance Patrol”.

Elle a été accusée de ne pas porter le hijab de la bonne manière – et pour cela, elle semble avoir été brutalisée et laissée dans le coma.

Choqué par la sauvagerie – le peuple iranien, en particulier les femmes, s’oppose maintenant au régime islamique fondamentaliste dirigé par “Le boucher” Ebrahim Raisi.

Des femmes ont été vues en train de brûler leur foulard en signe de protestation tandis que des images poignantes montrent des scènes chaotiques dans des villes du pays alors que des émeutiers se heurtaient à la police.

Et Mahsa a maintenant été rejointe comme un symbole déchirant par d’autres jeunes femmes tuées par des flics lors des manifestations, dont Nika Shakarami, 17 ans, et Sarina Esmailzadeh, 16 ans.

De courageux manifestants ont maintenant parlé sans crainte à The Sun Online – se mettant en danger alors qu’ils s’élèvent contre le régime.

Les manifestants ont révélé certaines des horreurs dont ils avaient été témoins, la police faisant exploser les foules avec des fusils de chasse et les manifestants soumis à d’horribles passages à tabac avec des matraques.

Les manifestants ont parlé de “choses terribles” qui arrivent à ceux qui se retrouvent derrière les barreaux avec des rapports de passages à tabac et de torture constants.

Ghazaleh, 25 ans, étudiant en dernière année d’ingénierie, participait aux manifestations lorsque les forces ont pris d’assaut l’Université de technologie Sharif de Téhéran en septembre.

Elle a déclaré que les forces de sécurité ont pris d’assaut l’université à travers le parking et ont commencé à tirer sur les manifestants avec des balles de peinture et des fusils de chasse avant de faire jusqu’à 40 prisonniers.

Deux de ses amis ont été enlevés par la police anti-émeute – et elle ne les a pas revus depuis.

Elle a dit que leurs familles ont supplié les autorités d’obtenir des informations sur le sort de leurs proches mais n’ont obtenu aucune réponse.

“Des choses terribles arrivent aux prisonniers politiques”, a-t-elle déclaré à The Sun Online.

“Je sais que des enfants de 15 à 17 ans sont tués et ensuite ils disent qu’ils se sont suicidés.”

Kian, 35 ans, chauffeur de taxi d’Ispahan, a déclaré au Sun Online : “J’ai vu qu’ils arrêtaient beaucoup de gens – je savais qu’ils arrêteraient ceux qui filmaient les manifestations que j’ai fuies parce qu’ils attaquaient tout le monde.

“Beaucoup de mes amis ont été emmenés. Je ne sais pas où ils ont été emmenés.

Les gens n’ont plus peur des matraques et des fusils. Ils travaillent main dans la main pour leur libération du régime inhumain Manifestant, 17 ans

“J’ai vu les forces attaquer les manifestants avec leurs matraques et leur tirer dessus avec des plombs et de vraies balles.

“J’ai vu que beaucoup de ceux qui filmaient ont été sévèrement battus et on leur a dit ‘vous avez beaucoup de chance qu’on ne vous tire pas dessus.'”

Des centaines de personnes prises en train de filmer des manifestations en Iran ont été arrêtées, les manifestants rapportant que la première question posée lors de leur interrogatoire était “À où et à qui vouliez-vous envoyer les clips ?”

Kian a filmé des manifestations à Sari et Amreh – mais a réussi à échapper aux flics.

Le père d’un garçon d’un an a également pu entendre une conversation avec un membre de la police militaire décrivant le traitement horrible des prisonniers.

Il a déclaré: “J’ai chassé quelqu’un des forces militaires.

“Il a raconté qu’il avait personnellement participé à l’arrestation des manifestants et a déclaré qu’ils les avaient battus toute la journée et toute la nuit et les avaient forcés à aboyer comme un chien.”

Nura, une étudiante de 18 ans originaire de Kerman, a déclaré : « La plupart des manifestations ont lieu lorsqu’il fait noir dehors.

“Le courage des gens, leur solidarité, leur esprit, sont incroyables. Les manifestants se multiplient chaque jour.

“Dans de nombreuses villes, les gens forcent même les officiers à prendre du recul et à retirer les personnes arrêtées.

“Nous voulons que notre peuple soit libre et ait le droit de vote.

“Les femmes devraient avoir la liberté de choisir si elles veulent porter le hijab.”

Mahsa s’est retrouvée avec une fracture du crâne après avoir été arrêtée par la police des mœurs Crédit : Reuters

Une autre victime était Nika Shakarami, 17 ans Crédit : CEN

On pense que Sarina, 16 ans, a été battue à mort Crédit : Zuma Press

Un autre étudiant de 17 ans qui a participé à des manifestations a déclaré à propos de la mort d’Amini : “Cela a beaucoup affecté notre esprit et a accru notre colère et notre haine.

“Les gens n’ont plus peur des matraques et des fusils. Ils travaillent main dans la main pour se libérer du régime inhumain.

« Le peuple en a marre du régime.

Mahsa est devenue un symbole de la répression que vivent les Iraniens.

Le régime règne d’une main de fer avec des lois religieuses strictes – tout en souffrant de problèmes économiques majeurs dus à un mélange de corruption, de mauvaise gestion et de sanctions imposées par l’Occident.

L’Iran continue d’être une force perturbatrice sur la scène mondiale – notamment en armant plus récemment la Russie avec des drones kamikazes qu’il utilise pour le blitz civil en Ukraine.

Mais avec l’agitation croissante dans le pays, il y a de l’espoir que cela pourrait être le début de la fin pour le régime vicieux.

Malgré le nombre croissant de victimes, Ghazaleh et Kian assistent toujours aux manifestations et sont déterminés à continuer de le faire.

Kian a déclaré: “C’est mon devoir et le devoir de tout le peuple iranien.

« Depuis 40 ans, nous souffrons de ce régime, nous avons tout toléré et le seul moyen est de renverser ce régime.

“Khamenei est un dictateur et le peuple ne veut pas de lui.”

Tandis que Ghazaleh était d’accord : “Le désir du peuple iranien est la liberté – et cela n’est possible qu’en renversant le sale régime du mollah.”

L’Iran a bloqué l’accès aux médias sociaux, y compris Instagram et WhatsApp, et a lancé une campagne d’arrestations massives.

Plus de 20 000 personnes auraient été détenues depuis le début des émeutes.

Le groupe Iran Human Rights (IHR), basé à Oslo, a déclaré que la répression des manifestations d’Amini avait fait au moins 234 morts, dont 29 enfants.

Et ils ont affirmé que les médecins étaient obligés de donner de fausses causes de décès pour essayer de cacher le fait que ces personnes avaient été tuées par la police.

« Des membres de la famille ont été arrêtés et maltraités physiquement et mentalement pour les contraindre à accepter de faux récits autres que le meurtre par les forces de sécurité », a déclaré IHR.

“Les scénarios ont inclus” une chute de hauteur, un accident de voiture ou un empoisonnement par la drogue, l’alcool ou la nourriture “.”

Tara Sepehri Far, chercheuse principale sur l’Iran à Human Rights Watch, a déclaré : « La réponse brutale des autorités iraniennes aux manifestations dans de nombreuses villes indique une action concertée du gouvernement pour écraser la dissidence avec un mépris cruel pour la vie.

“Les tirs généralisés des forces de sécurité sur les manifestants ne servent qu’à alimenter la colère contre un gouvernement corrompu et autocratique.”

L’Organisation des moudjahiddines du peuple d’Iran (OMPI/MEK) a publié les noms des personnes tuées lors des manifestations pour attirer l’attention sur la brutalité infligée.

Le MEK a également révélé que les forces de sécurité iraniennes utilisaient des ambulances pour infiltrer les manifestations et les fourgons de police banalisés – regroupant les manifestants à l’intérieur.

Et puis, la Children’s Rights Protection Society, basée à Téhéran, a critiqué les forces de sécurité pour violences contre les mineurs.

Le groupe a déclaré que “les familles [are] tenus dans l’ignorance sur le sort de leurs enfants » et que « les cas [are] procédure sans avocat et manque de juges pour enfants et de police ».

L’avocat des droits de l’homme Hassan Raisi a déclaré qu'”environ 300 personnes âgées de 12 à 13 ans et de 18 à 19 ans sont en garde à vue”, certaines d’entre elles dans des centres de détention pour adultes toxicomanes.

L’Iran est connu pour ses lois barbares “œil pour œil”, connues sous le nom de Qisas, qui soumettent les prisonniers à des peines sévères, notamment la torture, des procès inéquitables et des exécutions publiques.

L’Iran a tenté de rejeter les manifestations et de les blâmer sur l’Occident – ​​jurant des “peines sévères” à quiconque serait pris à causer des troubles.

Le guide suprême de l’Iran a qualifié les manifestations de “émeutes dispersées” conçues par l’ennemi, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

L’ayatollah Ali Khamenei, 83 ans, a déclaré : “Ces émeutes dispersées sont le dessein passif et maladroit de l’ennemi contre les grands développements et mouvements innovants de la nation iranienne”.

Alors que le président Raisi – connu sous le nom de The Butcher pour son rôle dans l’exécution massive de prisonniers politiques – a accusé les États-Unis d’avoir organisé le soulèvement contre l’Iran.

Il a affirmé que les “émeutes” ouvriraient la voie à des “attaques terroristes” alors que les manifestations continuent de faire rage.