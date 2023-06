La vilaine envie des laissés pour compte des touristes morts du Titanic les montre pour ce qu’ils sont – tant pour Be Kind

J’ADMIRE la bravoure. J’admire les aventuriers. Et j’ai été élevé dans une Grande-Bretagne qui admirait aussi ces choses.

Mais une grande partie de notre pays a changé. Là où nous admirions l’aventure, nous sommes devenus prudents et obsédés par la sécurité.

Le sous-marin Ocean Gate condamné était une histoire de tragédie – malgré la gauche essayant de le politiser Crédit : La Méga Agence

Là où nous admirions l’héroïsme, nous privilégions maintenant les gémissements et la victimisation.

Là où nous admirions autrefois le succès, nous en sommes venus à élever l’échec.

Il pourrait difficilement y avoir une démonstration plus claire de ce vilain changement que dans certaines réponses à la tragédie submersible sur le site du Titanic.

Il a été confirmé cette semaine que la vie des cinq personnes à bord avait été perdue en raison d’une « implosion catastrophique ».

Parmi eux, Suleman Dawood, 19 ans, et son père.

C’est inimaginable ce que sa mère veuve et en deuil traverse maintenant.

Ordinairement, les gens qui parlent de « gentillesse » et de « compassion » seraient gentils et compatissants à un tel moment.

Mais non. Parce que les personnes à bord du navire étaient coupables d’un crime terrible ; ils étaient riches.

Parmi les victimes figurait Hamish Harding, un milliardaire autodidacte de ce pays.

Le père de Dawood, Shahzada, était également un homme d’affaires prospère.

Vous deviez être riche car les places dans le sous-marin coûteraient jusqu’à 200 000 £. Et bien sûr, l’argent comme ça provoque l’envie des gens moches.

Effectivement, l’un des commentateurs les plus vils de Grande-Bretagne a rapidement sauté sur les victimes.

L’écrivain autoproclamé « communiste » et Guardian Ash Sarkar, que l’on peut souvent voir sur la BBC, n’a pas perdu de temps pour essayer de politiser la tragédie.

L’écrivain Guardian Ash Sarkar a déclaré que les passagers du sous-marin auraient dû être taxés davantage

Alors même qu’il restait de l’espoir que les hommes soient encore en vie, Sarkar s’est adressé aux médias sociaux pour dire : « Si les super-riches peuvent dépenser 250 000 £ pour des escapades vanité à 2,4 milles sous l’océan, alors ils ne sont pas assez taxés. »

C’est toute la réaction. Alors qu’on pensait qu’un adolescent pakistanais et quatre autres luttaient pour leur dernier souffle alors que les réserves d’oxygène diminuaient, ce « communiste de luxe » les a critiqués pour ne pas être taxés plus lourdement.

De mon point de vue, quand quelqu’un est mort ou mourant, la plupart des honnêtes gens n’ont jamais l’idée d’avoir une discussion sur la politique fiscale.

Mais Sarkar et d’autres gauchistes sur les réseaux sociaux ont doublé le blâme de la victime – quelque chose qu’ils prétendent généralement détester.

« Le sous-marin du Titanic est un conte de moralité moderne sur ce qui se passe quand vous avez trop d’argent, et l’inégalité grotesque de sympathie, d’attention et d’aide pour ceux qui n’en ont pas. »

Le but de ce communiste macabre semblait être que si les victimes avaient été pauvres, personne n’aurait fait attention.

Mais des catastrophes similaires qui ont retenu l’attention du monde ont souvent impliqué des personnes sans argent du tout.

Il y a quelques années, le monde était en haleine à l’histoire des garçons thaïlandais coincés dans une grotte inondée.

Des gens du monde entier – y compris des milliardaires – se sont précipités pour essayer d’aider et, en effet, à cette occasion, les écoliers ont été sauvés.

La sympathie du public n’a rien à voir avec la richesse.

Cela a tout à voir avec l’empathie pour les personnes dans une situation inimaginable.

L’idée de manquer d’oxygène est l’une des peurs humaines les plus fondamentales de toutes.

Mais les gens amers sont capables de ressentir de l’amertume partout.

Si les victimes avaient toutes été blanches, la gauche amère les aurait attaquées parce qu’elles étaient blanches.

Mais dans l’état actuel des choses, ils les ont attaqués parce qu’ils étaient riches.

Pour avoir l’argent pour voir l’épave du Titanic, quelque chose que beaucoup d’entre nous auraient aimé avoir l’occasion de faire.

Il est déplorable de blâmer les victimes totalement innocentes de la catastrophe Crédit : Getty Images – Getty

Si quelqu’un est à blâmer pour la tragédie, c’est OceanGate, la société en charge de l’expédition.

Mais ce n’est pas la faute des victimes.

Et de toute façon, à part être riches et avoir du succès, de quoi étaient-ils exactement coupables ? D’être curieux.

De vouloir explorer les profondeurs de l’océan. De voir des sites extraordinaires et de revenir pour en parler aux gens.

De mettre leur vie entre les mains de personnes en qui ils avaient confiance.

Ce sont des gens à admirer, pas à attaquer. Ils devraient être admirés pour avoir réussi dans leur vie.

Et ils devraient être admirés pour avoir perpétué l’une des choses les plus importantes chez nous en tant qu’espèce.

C’est notre quête de connaissances et d’expérience, même au prix le plus terrible.

Une société saine les admirerait.

Prenez-le couché

Personne ne veut entendre Alastair Campbell se plaindre du Brexit Crédit : Getty

HIER était le 7e anniversaire du vote sur le Brexit.

Ce qui signifiait encore une autre orgie de plaintes, de pleurs et de grincements de dents de la part de la BBC.

Avec chaque année qui passe, la haine de la société pour le vote public de 2016 s’intensifie.

Cette année, il a célébré en invitant à nouveau Alastair Campbell à la télévision aux heures de grande écoute.

Parce que s’il y a une chose nécessaire pour améliorer le discours public, c’est le spin doctor le plus célèbre de Tony Blair qui nous dit que le vote était basé sur un gros mensonge et qui explique ensuite les dangers de mentir.

Lorsque j’ai rencontré Campbell – qui était impliqué dans le dossier discrédité de la guerre en Irak – dans une émission télévisée l’année dernière, je lui ai dit que la majorité des gens veulent l’entendre parler de mensonges politiques autant qu’ils voudraient entendre Jeffrey Epstein discuter l’âge du consentement.

Campbell n’a pas aimé ça et a pris d’assaut le spectacle.

Il aime le donner, fait notre Alastair, mais il n’est pas doué pour le prendre.

Frappe à nouveau la misère

Les grèves en cours dirigées par les syndicats ramènent la Grande-Bretagne dans le temps Crédit : Archives Hulton – Getty

Qu’est-ce qui ne va pas avec ce pays ?

Pourquoi sommes-nous revenus aux grèves interminables des années 70 ?

Il semble qu’il ne se passe pas un jour sans qu’une industrie, quelque part, ne frappe.

Cette fois, ce sont, encore une fois, les syndicats des cheminots.

Le RMT a prévu de nouvelles grèves pour coïncider avec le début des vacances d’été.

Les dates prévues des 20, 22 et 29 juillet affecteront certaines cibles de premier plan comme les matches Ashes Test à Manchester et à Londres, l’Open au Hoylake’s Royal Liverpool Golf Club.

Mais l’objectif principal est simplement de bousiller les projets des Britanniques ordinaires qui partent en vacances une fois les écoles fermées.

Ils sont tellement égoïstes, les RMT. Ses membres sont plus que suffisamment bien rémunérés.

Et en plus, tout le monde dans le pays souffre de l’inflation et de l’augmentation du coût de tout.

Mais le RMT ne se soucie pas plus de cela que des pubs, restaurants, hôtels et autres commerces qui seront touchés par leurs actions.

Les petites entreprises de ce pays se remettent à peine des années d’enfer de Covid.

Ils doivent être de retour sur leurs pieds et en plein essor.

Comme c’est typique de Mick Lynch et de ses collègues patrons syndicaux de ne penser qu’à eux-mêmes.

Le destin de Poutine

EN PARLANT de bravoure, le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich a reçu l’ordre de rester dans une prison russe cette semaine.

Un « tribunal » de Moscou a rejeté son appel pour être libéré avant son procès.

Le journaliste a été arraché de la rue en mars sous de fausses accusations « d’espionnage » et risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Mais Evan a fait bonne figure devant le tribunal où ses parents étaient présents pour le soutenir.

Le monde a de nombreuses preuves du comportement de gangster de Vladimir Poutine.

Notamment son invasion illégale de l’Ukraine et ses crimes de guerre.

Qui sait, j’espère qu’un jour ce sera Poutine sur le banc des accusés et qu’Evan sera libéré depuis longtemps.

Mon argent est sur Elon pour laisser sa marque

Elon Musk a défié son rival technologique Mark Zuckerberg pour un match en cage

Ce serait l’un des combats les plus étranges de tous les temps.

Les sorciers techniques Elon Musk et Mark Zuckerberg semblent avoir accepté un match en cage.

Cela vient après un rapport selon lequel le patron de Meta complote une plate-forme rivale pour le Twitter de Musk.

Ainsi, le milliardaire de la technologie a défié Zuckerberg, qui pratique les arts martiaux mixtes, de se battre. Et il est allé sur Instagram pour accepter.

Bien qu’il admette qu’il ne fait « presque jamais » d’exercices, mon argent serait sur Musk.

Les entreprises de Zuckerberg ont passé ces dernières années à essayer de limiter l’accès du public à l’information – en supprimant les journaux, en faisant taire l’opinion, en annulant des histoires.

Alors que Musk est un type qui parle librement. Il croit que les gens devraient être les meilleurs décideurs de ce que nous sommes autorisés à savoir et à dire.

Alors qu’ils réfléchissent à la façon de s’affronter, Musk va avoir un avantage.

Il pourra entendre des gens qui savent de quoi ils parlent.

Alors que Zuckerberg, s’il suit ses propres règles, devra supprimer toutes les vues qu’il n’aime pas.

Peut-être que Zuckerberg pourra apprendre une leçon très basique à la dure. Un chemin très dur.