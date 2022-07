La vieille vidéo trompeuse de Hima Das trompe Virender Sehwag sur les réseaux sociaux

Une vidéo trompeuse impliquant le sprinter indien Hima Das a créé un flottement samedi, et avait, entre autres, l’ancien joueur de cricket Virender Sehwag, empêtré dans son réseau de désinformation.

Trois jours avant le début des épreuves d’athlétisme du ruban bleu aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en cours, la vidéo sur Hima a attiré plus de 3000 likes et plus de 6000 retweets.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

La vidéo a été téléchargée sur Twitter à partir d’une poignée appelée «Pegasus», avec une ligne en haut affirmant «Hima Das remporte l’or sur 400 m au CWG à Birmingham».

La coupure provenait du Championnat du monde d’athlétisme U-20 à Tampere, en Finlande, en 2018, lorsque l’athlète d’Assam est devenu le premier Indien à remporter le championnat.

Sehwag a été l’une des victimes de la vidéo trompeuse alors qu’il tweetait à tort que la star du sprint avait remporté l’or au 400 m aux Jeux du Commonwealth, pour ensuite la supprimer après que la gaffe ait été portée à sa connaissance.

Le tweet maintenant supprimé du joueur de cricket disait : « Quelle victoire ! Les athlètes indiens sont totalement arrivés. Toutes nos félicitations à Himas Das pour sa médaille d’or au 400 m aux Jeux du Commonwealth. Fakr Haï.

Les compétitions d’athlétisme doivent avoir lieu au stade Alexander à partir du 2 août.

Hima doit participer à la course de 200 m, qui aura lieu le 4 août. Les demi-finales et la finale de l’événement auront lieu respectivement les 5 et 6 août.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici