La vieille publicité Pan Masala d’Annu Kapoor avec une tournure imprévisible rendra Abbas-Mustan jaloux

L’exagération dans les publicités indiennes est utilisée comme facteur commun pour persuader les gens d’acheter des produits. Dans le passé, il y a eu de nombreuses publicités qui ont dépassé les sommets de l’exagération, que ce soit des anges tombant du ciel suite au parfum des parfums. Les publicités indiennes ne manquent jamais de surprendre les téléspectateurs avec leurs tactiques de marketing bizarres.

Maintenant, une fois de plus, une publicité indienne laisse les internautes en grand écart. Mardi, une utilisatrice de Twitter nommée Gina Kholkar a partagé une publicité Pan Masala sur la plateforme de micro-blogging. La séquence virale de la publicité met en vedette la célèbre Antakshari Annu Kapoor en tête.

L’acteur vétéran commence son interprétation sur une note douce en informant les téléspectateurs sur l’adoption. Avec des dialogues émouvants, Kapoor parvient avec justesse à toucher la corde sensible du public. Cependant, ce qui se passe ensuite peut être décrit comme l’un des rebondissements les plus imprévisibles de tous les temps. Initialement, les images qui semblaient être un PSA d’adoption se transforment immédiatement en une publicité Rajshree Pan Masala, laissant ainsi tout le monde choqué et confus en même temps.

Les spectateurs qui étaient assez accrochés au scénario de la vidéo se sont sentis complètement trompés dans la seconde moitié du clip. Regardez la publicité bizarre ci-dessous :

Dès que les images ont fait surface en ligne, les utilisateurs de Desi Twitter ont été complètement ravis. Un utilisateur a réagi au clip en révélant qu’il pensait initialement qu’il s’agissait d’une publicité d’une ONG. “Je pensais qu’il faisait une publicité pour Govt/NGO mais last me ekdum se waqt badal gaya zajbaat badal gaya (mais à la fin ils ont aussi changé le timing et les sentiments)”, a écrit l’utilisateur.

Un autre a ajouté: “Je n’ai pas vu ça venir.”

Un Twitterati qui a été impressionné par la tactique marketing bizarre a partagé : « Le placement de produit à son meilleur ! Le spectateur n’oubliera pas le produit.

Cependant, la publicité n’a pas été bien accueillie par une section d’Internet. L’un d’eux a dit : « Quel beau message ! Mais à la fin, il a tout foiré… tout ça pour de l’argent. Honte.”

De nombreux utilisateurs ont également utilisé des gifs hilarants et des scènes de films pour exprimer leur réaction à la tournure imprévue. Découvrez-en quelques-uns ici :

Le tweet contenant le clip viral a jusqu’à présent recueilli plus de 800 likes sur le site de micro-blogging.

