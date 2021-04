Elon Musk veut coloniser Mars et mettre un Dogecoin sur la lune. Alors que le PDG de Tesla et le patron de SpaceX sont quelque chose de ce que les gens considèrent comme « un génie farfelu », Musk a toujours dégagé des vibrations non conformistes. Elon Musk propose certaines des idées les plus bizarres et les plus incroyables, mais lorsque ces pensées commencent à prendre forme, c’est un bond en avant dans quelque chose auquel les gens n’avaient pas pensé auparavant: comme lancer une voiture dans l’espace. Musk partage également régulièrement des mèmes étranges et ses pensées étranges (2 heures du matin?) Sur Twitter, et Internet a une grosse blague sur la façon dont Musk peut en fait être un extraterrestre. Musk lui-même n’a pas désapprouvé cette théorie. Encore.

Mais Musk a-t-il toujours été aussi étrange? La réponse est oui. La réponse est seul Oui. Un compte Twitter appelé « Weird History » publie régulièrement des bribes étranges de l’histoire sur la plate-forme de microblogging peut en avoir la preuve ultime. Ils ont récemment partagé une photo du jeune Musk, prise à l’âge de 17 ans. «Elon Musk, 17 ans, visitant la ferme de son cousin au Canada portant« un chapeau sur un chapeau ». Génie! » ils ont légendé la photo.

Métaphoriquement, un chapeau sur un chapeau signifie «un ajout inutile à quelque chose qui fonctionnait auparavant sans lui – comme mettre un chapeau sur un autre chapeau. Dans la comédie, cela est utilisé pour placer deux choses amusantes trop près l’une de l’autre pour qu’elles se distraient l’une de l’autre. Elon Musk l’a fait littéralement.

Début avril, Musk avait répondu à ses affirmations selon lesquelles le fait d’être un extraterrestre était «évident». Ce n’est pas la première fois que Musk publie un article sur le fait d’être un extraterrestre. En février de cette année, il avait tweeté «Je suis un extraterrestre» en réponse à un Tweet d’un entrepreneur indien et fondateur de l’application de paiement par crédit CRED, Kunal Shah.

Musk a un fan inconditionnel parmi les jeunes entrepreneurs et tout le monde veut comprendre son style de travail et son processus de pensée. Posant sa série de questions, Shah avait tweeté: «Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d’entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre: comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Tant de questions. »

La réponse? «Je suis un extraterrestre.»

