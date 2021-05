La vieille photo de Mamata Banerjee des années 1980 devient virale après sa victoire au Bengale

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a réussi dimanche un exploit extraordinaire en conservant son gouvernement dirigé par le TMC au Bengale pour le troisième mandat consécutif. Le Congrès de Trinamool (TMC) dirigé par Mamata Banerjee est prêt à former un gouvernement pour un troisième mandat consécutif au Bengale occidental alors que le parti a gagné avec une majorité écrasante aux élections. Plusieurs chefs de l’opposition de tous les partis du pays l’ont félicitée pour la victoire et la défaite du BJP dans l’État. Il s’agit sans aucun doute d’une campagne à décibels élevée au Bengale occidental au milieu de la deuxième vague de Covid-19 et de l’une des élections les plus difficiles remportées par Mamata Banerjee. Avec encore plus de confiance, cette victoire massive met désormais le TMC supremo en confrontation directe avec Modi. Cependant, Banerjee a semblé assez douce dans son discours gagnant, mais il était clair qu’elle n’oublierait pas les attaques présumées auxquelles elle a dû faire face pendant sa campagne dans l’État.

Dans son discours de victoire, la suprématie du TMC a déclaré: «C’est une bataille gagnée non seulement pour le Bengale mais aussi pour l’Inde».

Un compte Twitter, « Indian History Pics », a partagé une photo de Mamata Banerjee des années 1980 avant sa victoire – une photo qui est rapidement devenue virale peu de temps après, alors même que le décompte continuait.

Plusieurs Indiens ont fait remarquer que Banerjee était une dirigeante qui restera certainement dans l’histoire comme ayant fait sa place.

Mamata restera dans l’histoire comme le leader de masse le plus puissant que l’Inde ait jamais produit à égalité avec Indira Gandhi ji 🇮🇳— DiDi 221 n’est pas sorti (@ _Stallion101) 2 mai 2021

Mamata scénarise sa remarquable carrière. Derrière une machine à écrire au début des années 80. Dirigeante du Congrès de la jeunesse, elle a été choisie par Rajiv pour s’opposer au redoutable Somnath Chattejee lors des élections LS de 1984. Elle a gagné. Le reste appartient à l’histoire. https://t.co/mIUPCHxPsK– Vivek Sengupta (@vsengupta) 2 mai 2021

Shutapa Paul, commentatrice politique et auteur de «Didi: The Untold Mamata Banerjee» écrit: «Mamata menant son parti à la victoire aujourd’hui en dit long; plus que je n’aurais jamais pu exprimer avec éloquence. La chef des pompiers a mené le combat le plus difficile de sa carrière politique de plus de 40 ans. Elle a assumé la puissance de plusieurs dirigeants nationaux, dont le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amir Shah, et en est sortie victorieuse. «

Elle a ajouté que cela a toujours été de l’histoire à faire: « De ses jours de feu au Congrès et de son départ imminent du grand vieux parti pour former le Trinamool Congress (TMC) en 1998, la personnalité de Mamata a toujours prédit un avenir percutant. »

