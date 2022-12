La vie trouve un moyen : comment le changement climatique a contribué à la réussite des dinosaures | Actualités scientifiques et techniques

Selon de nouvelles recherches, le changement climatique a joué un rôle clé dans l’ascension des premiers dinosaures.

Les ancêtres du diplodocus et du brachiosaurus au long cou reconnaissable ont été particulièrement bénéficiaires des conditions environnementales changeantes à la fin du Trias et au début du Jurassique, il y a environ 201 millions d’années.

Alors que la transition entre les deux époques a vu un événement d’extinction de masse qui a anéanti de nombreuses grandes créatures, certaines ont profité du réchauffement des températures de la planète et se sont étendues à de nouveaux territoires.

Les découvertes d’une équipe internationale de paléontologues, comprenant les universités de Birmingham et de Bristol au Royaume-Uni, suggèrent que c’est le climat – et non la concurrence avec d’autres animaux – qui a permis à ces dinosaures de prospérer.

“Le changement climatique semble avoir joué un rôle très important dans l’évolution des premiers dinosaures”, a déclaré le co-auteur, le professeur Richard Butler, de l’Université de Birmingham.

Il a déclaré que la prochaine étape consistait à utiliser les mêmes techniques pour comprendre le rôle du climat dans le reste du temps des dinosaures sur Terre.

Quelles étaient ces techniques ?

Des modèles informatiques des conditions climatiques mondiales préhistoriques, telles que la température et les précipitations, ont été comparés avec des informations sur les emplacements de divers dinosaures à l’époque.

Il a montré que les ancêtres au long cou, connus sous le nom de sauropodes, ainsi que d’autres créatures similaires, avec leurs petites têtes et leurs longues queues, étaient la réussite fulgurante d’une période d’évolution autrement turbulente.

Le Dr Emma Dunne a expliqué : “Ce que nous voyons dans les données suggère qu’au lieu que les dinosaures soient devancés par d’autres grands vertébrés, ce sont les variations des conditions climatiques qui restreignent leur diversité.

“Mais une fois que ces conditions ont changé à travers la frontière Trias-Jurassique, elles ont pu prospérer.

“Les résultats ont été quelque peu surprenants, car il s’avère que les sauropodes étaient vraiment difficiles dès le départ.

“Plus tard dans leur évolution, ils continuent à rester dans des zones plus chaudes et à éviter les régions polaires.”

La recherche, financée par le Leverhulme Trust et le Conseil européen de la recherche, a été publiée dans Current Biology.