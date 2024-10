La vie tragique d’une star oubliée d’un concours de talents

Lena Zavaroni avait neuf ans lorsqu’elle a remporté Opportunity Knocks, la plus grande émission de talents télévisée de l’époque.

Mais avant les restrictions d’âge et les politiques de protection sociale des candidats, le showbusiness a eu des conséquences néfastes sur sa santé, laissant sa famille se demander si lui confier son rêve était une erreur.

Sa petite fille avait connu un grand succès dans l’équivalent de la décennie de Britain’s Got Talent, et elle a été catapultée au sommet du monde du divertissement.

« Si c’était votre propre enfant et qu’elle avait une carrière devant elle et qu’elle y réussissait, que penseriez-vous ?

Victor Zavaroni, avec sa fille Lena et sa femme Hilda

« Et c’est comme ça que ça s’est passé », a-t-il déclaré. « Je l’ai signé. »

« Je suis allé voir mon cousin et il m’a dit, es-tu sûr de faire la bonne chose là-bas, Victor, ce type pourrait aider Lena à s’en sortir.

« ‘Non, non, non, a-t-il dit. Cela n’a pas besoin d’un avocat. »

Lena est apparue dans des émissions de divertissement avec des mégastars telles que Frank Sinatra et Liza Minelli

Contrat scellé, toute la famille s’est réunie pour saluer Lena alors qu’elle se dirigeait vers Londres, une jeune d’une petite île écossaise en quête de gloire et de fortune.

Tout d’abord, il y a eu une apparition dans la plus grande émission télévisée de talents de l’époque : Opportunity Knocks.

Elle a chanté une interprétation féroce de « Maman, il me fait des yeux », gagnant le spectacle et le cœur de la nation avec ses chaussettes blanches jusqu’aux genoux, ses nœuds dans les cheveux et sa robe chasuble.

Elle avait neuf ans. Il semblait que rien ne pouvait l’arrêter.

Bientôt, elle partit en tournée en Amérique, rencontra Frank Sinatra, apparaissant sur la même affiche que Liza Minelli et étant interviewée au Tonight Show avec Johnny Carson.