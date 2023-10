Il est possible qu’autrefois, il y a des milliards d’années, Vénus abritait la vie.

La planète rocheuse est un « désert brûlant » selon les scientifiques, mais il y a longtemps qu’un déplacement de ses plaques tectoniques aurait pu lui permettre d’héberger la vie, suggère une nouvelle étude.

Une recherche publiée dans Nature Astronomy le 26 octobre révèle à quel point le mouvement des plaques tectoniques de Vénus était similaire à celui de la Terre.

Ceci, selon l’étude, “met en place des scénarios alléchants concernant la possibilité d’une vie précoce sur Vénus”.

Les scientifiques dirigés par des chercheurs de l’Université Brown ont utilisé les données atmosphériques de Vénus et la modélisation informatique pour montrer que la surface actuelle de la planète et la pression atmosphérique n’auraient pu être possibles qu’à partir des premiers mouvements tectoniques.

L’étude indique que le mouvement tectonique est un processus « critique à la vie ».

Le déplacement des plaques tectoniques de la Terre a conduit à la formation de nouveaux continents et montagnes, ce qui a stabilisé la température de surface, permettant ainsi à la vie de s’épanouir, selon l’étude.

“Vénus, en revanche, la planète voisine la plus proche et sœur de la Terre, est allée dans la direction opposée et a aujourd’hui des températures de surface suffisamment élevées pour faire fondre le plomb”, indique le communiqué de presse.

Cependant, l’étude suggère que Vénus aurait pu suivre un chemin similaire jusqu’à la Terre à un moment donné.

Il y a une « abondance » d’azote et de carbone dans l’atmosphère de Vénus, ce qui, selon les chercheurs, s’est produit après la formation de la planète et après le déplacement des plaques tectoniques.

Les scientifiques estiment que cela s’est produit il y a environ 4,5 à 3,5 milliards d’années, au moment même où les plaques terrestres se déplaçaient.

“L’un des points à retenir est que nous avions très probablement deux planètes en même temps dans le même système solaire fonctionnant dans un régime tectonique des plaques – le même mode tectonique qui a permis la vie que nous voyons sur Terre aujourd’hui”, Matt Weller, l’auteur principal de l’étude, a déclaré.

Cette découverte « renforce » la possibilité que la vie microbienne ait existé sur Vénus et montre en outre à quel point la Terre – en volume, masse, densité, taille et maintenant en plaques tectoniques – est similaire à la planète.

Malgré cette découverte, les scientifiques se retrouvent désormais avec une autre question : qu’est-il arrivé à la tectonique des plaques sur Vénus qui a fait d’elle une planète inhabitable pour les humains ?

Les chercheurs suggèrent que la planète est devenue trop chaude et que son atmosphère est trop « épaisse », asséchant les ingrédients nécessaires au mouvement tectonique.

En d’autres termes, selon Daniel Ibarra, professeur au Département des sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes de Brown et co-auteur de l’article, Vénus « a manqué de jus ».

L’étude soulève également des questions sur les plaques tectoniques de la Terre et les conditions qui pourraient la conduire sur une « trajectoire semblable à celle de Vénus » ou rester habitable.

“Les travaux mettent également en évidence la possibilité que la tectonique des plaques sur les planètes pourrait simplement se résumer à une question de timing – et donc la vie elle-même”, peut-on lire dans l’étude.