La vie sur Mars : et si la NASA la découvrait ?

Aujourd’hui, Mars est un désert. C’est un désert poussiéreux, rude et grêlé de cratères. Il n’y a pas de vie apparente à sa surface. Mais au cours des dernières décennies, les scientifiques ont trouvé des preuves d’une Mars perdue, qui ressemblait beaucoup plus à la Terre qu’à un enfer.

“Vous pouvez voir des preuves de ce à quoi ressemblait Mars il y a 4 milliards d’années”, explique l’astrobiologiste de la NASA Lindsay Hays. Gravé dans sa surface rocheuse, “vous voyez des choses comme les vestiges d’un immense delta fluvial”, dit-elle. Vous voyez des traces de lacs passés. Cela stimule l’imagination. “Il y avait peut-être des nuages ​​dans l’atmosphère”, dit Hays. « La surface aurait été absolument magnifique.” Les missions passées sur Mars – y compris avec des rovers robotiques, des atterrisseurs et des orbiteurs – ont ajouté des preuves sur le terrain que ce passé aquatique est très probable.

Et c’est la chose la plus excitante pour un astrobiologiste comme Hays : là où il y avait de l’eau, il aurait pu y avoir de la vie. “L’une des caractéristiques universelles que nous voyons de la vie est qu’elle a besoin d’eau”, dit-elle. Il y a une vie qui survit sans lumière, une vie qui survit sans oxygène. Rien de ce que nous savons sur la vie sans eau. S’il y avait de l’eau à la surface de l’ancienne Mars, “eh bien, alors peut-être qu’il y avait de la vie qui vivait dans cette eau”, dit-elle.

Un épisode récent de Inexplicable – Le podcast de Vox qui explore les grands mystères, les questions sans réponse et tout le reste nous apprendre en plongeant dans l’inconnu – concerne la recherche d’un élément de preuve clé qui confirmerait s’il y avait de la vie sur l’ancienne Mars.

Persévérance, le dernier rover de la NASA qui a atterri sur la planète rouge en 2021, explore actuellement un ancien delta de rivière asséché. L’espoir est qu’une certaine forme de vie microbienne qui a vécu – et est morte – il y a des milliards d’années est préservée dans ses sédiments. (Il est moins probable que quoi que ce soit soit actuellement vivant sur Mars.) Le rover est à la recherche d’échantillons de roche qui pourraient éventuellement être renvoyés sur Terre pour une étude précise ; elles deviendraient les premières roches de Mars renvoyées sur Terre par une mission scientifique (nous avons quelques échantillons de roches de Mars qui sont arrivées sur Terre via une météorite).

Mais… et si on le trouve ? Et si les preuves d’une vie passée sur Mars étaient confirmées ?

Trouver de la vie sur Mars pourrait nous aider à comprendre à quel point la vie est courante dans l’univers

“La raison pour laquelle je m’intéresse à la recherche de la vie a à voir avec ce concept de l’interdépendance de la vie sur Terre”, explique Hays.

Deux êtres humains sont liés par un ancêtre commun si vous regardez assez loin dans leurs arbres généalogiques. Mais c’est la même chose pour toute vie. Il existe un ancêtre évolutif commun reliant un humain à un chimpanzé, un chimpanzé à une grenouille, une grenouille à un insecte, un insecte à une spore de champignon. Toute vie sur Terre est liée, via le dernier ancêtre commun universel (ou LUCA), un microbe hypothétique qui a vécu il y a des milliards d’années.

Pour Hays, cette relation soulève une question épique.

“Alors, sachant que toute vie sur cette planète semble être liée les unes aux autres, à quoi ressemblerait la vie sur une autre planète?” elle demande.

Il est possible, bien que non garanti, que si Perseverance trouve des preuves d’une vie passée sur Mars, les scientifiques pourraient déterminer s’il partage probablement un ancêtre commun avec la vie sur Terre. (“Toute la vie sur Terre partage certaines similitudes”, dit-elle, “utilisant l’ADN/ARN pour le stockage des” informations “et la plupart des mêmes acides aminés dans leurs protéines. Si nous trouvions une vie sur Mars qui partageait ces similitudes”, alors c’est peut-être liés à la vie sur Terre.

Si la vie sur Terre et sur Mars a un ancêtre commun, cela signifie que la vie a peut-être commencé sur l’une des planètes, puis a été transportée d’une manière ou d’une autre sur l’autre (probablement par une météorite). Il est possible que la vie n’ait pas commencé sur Terre mais plutôt sur Mars, ou peut-être même ailleurs dans l’espace.

Mais si la vie martienne semble très différente de la vie sur Terre, cela pourrait signifier que “la vie est un processus si fondamental de l’univers que vous pouvez avoir deux événements générateurs de vie différents dans le même système solaire”, dit Hays. Cela signifie que la vie pourrait être encore plus courante dans l’univers que nous ne le soupçonnons actuellement.

Hays avertit que les réponses à ces questions épiques peuvent encore nous échapper, même avec le meilleur de tous les échantillons de roche possibles. Les preuves scientifiques sont souvent ambiguës et il y aura certainement un débat sur toute conclusion radicale.

Mais le fait demeure : Mars est un endroit extrêmement important dans notre système solaire pour enquêter sur ces questions.

Et il pourrait y avoir, en ce moment, un simple rocher gisant sur la surface martienne, avec des preuves épiques inscrites dessus. Peut-être, juste peut-être, que notre robot rover trouvera ce rocher, le ramassera et nous montrera à quel point la vie est vraiment spéciale.

