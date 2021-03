Avec un équipage international de six scientifiques vivant et travaillant tout en voyageant à une vitesse de cinq miles par seconde et en orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes, la Station spatiale internationale (ISS) est une installation de recherche géante permettant aux astronautes d’expérimenter et de recréer tout, de la biologie. à la technologie, à tout moment.

Plus de 100 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour que les scientifiques expérimentent le centre de 357 pieds, qui ressemble presque à un terrain de football américain, y compris les zones d’extrémité.

De la culture de plantes dans des conditions de microgravité à la recherche de traitements pour les personnes souffrant de maladies chroniques, les astronautes expérimentent tout ce qui est bénéfique pour le reste de l’humanité.

Dans l’un de ses rapports, le Forum économique mondial a partagé une citation de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) qui dit: «Le concept Veggie est un système simple et à faible consommation d’énergie permettant de cultiver des aliments frais et nutritifs pour nos astronautes afin de compléter leur alimentation et de les utiliser comme un outil de relaxation et de loisirs. . »

Par contre, lorsque les astronautes ne travaillent pas, ils ont une check-list quotidienne pour la maintenance, comme le maintien des systèmes de survie, le nettoyage et la mise à jour du logiciel de la station.

De plus, les astronautes doivent maintenir une hygiène personnelle. Les circonstances de microgravité rendent l’utilisation des toilettes beaucoup plus compliquée. Les gouttelettes d’eau flottant librement dans l’air peuvent être dangereuses pour les systèmes de la station et peuvent endommager les équipements sensibles. Il en va de même pour l’alimentation, où les astronautes doivent faire très attention à la taille des petites particules de leur nourriture. Aucune pincée de sel et de poivre n’est autorisée. Par conséquent, ils ne sont disponibles que sous forme liquide.

Les astronautes ont généralement beaucoup de temps libre et nous apprenons à connaître certaines de leurs activités en continuant à partager des histoires sur les réseaux sociaux, des discussions, des vidéos et même à assister à des sessions éducatives.

En 2013, l’astronaute canadien Chris Hadfield avait publié une vidéo sur YouTube dans laquelle on peut le voir jouer et chanter une version de la chanson Space Oddity de David Bowie. La vidéo avait recueilli près de 49 millions de vues sur la plateforme.

L’ISS peut être vue à l’œil nu dans le ciel nocturne dégagé. Alors qu’un avion se déplace à une vitesse d’environ 965 km / h, la station spatiale se déplace à 28 000 km / h. Cependant, il n’y a pas de feux clignotants sur l’ISS mais il se déplace en ligne parfaitement droite.

