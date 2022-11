La vie sur la planète rouge ? Une étude révèle des preuves d’un ancien océan sur Mars

La possibilité de la vie sur Mars a longtemps captivé l’imagination des Terriens. Jusqu’à présent, les preuves ne donnaient pas beaucoup de raisons d’espérer. Même la preuve de la présence d’un océan à la surface de Mars avait été controversée. Cependant, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets a changé cela. L’étude, qui a utilisé un ensemble de cartes topographiques et les archives sédimentaires sur Mars, a trouvé la preuve la plus solide jamais faite d’un vaste plan d’eau sur la planète.

L’équipe de chercheurs, dirigée par Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géosciences à Penn State, a tracé l’histoire géologique de Mars en observant les couches de sédiments déposées au fil du temps. C’est ce qu’on appelle la stratigraphie. La stratigraphie fonctionne sur le principe que l’eau transporte les sédiments, et il est possible de mesurer les changements qui se sont produits au fil des ans en comprenant comment les sédiments s’accumulent. L’équipe de Cardenas a utilisé un logiciel développé par l’US Geological Survey pour cartographier les données de la NASA et de l’altimètre laser Mars Orbiter.

Grâce à une analyse des cartes topographiques de Mars, les chercheurs ont trouvé des preuves convaincantes d’un littoral vieux d’environ 3,5 milliards d’années, caractérisé par un empilement sédimentaire d’au moins 900 mètres d’épaisseur. Cette accumulation sédimentaire s’étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. C’est la preuve qu’un immense océan existait sur la planète rouge et que son eau a transporté des sédiments qui ont laissé des traces durables sur la surface de Mars.

Cardenas, selon un communiqué de presse de la Penn State University, a déclaré qu’avec cette preuve, une conclusion immédiate serait que “l’existence d’un océan de cette taille signifie un potentiel de vie plus élevé”. Le professeur a également déclaré que les résultats suggèrent qu ‘«il devait y avoir eu une période où il [Mars] était assez chaud et l’atmosphère était assez épaisse pour supporter autant d’eau liquide à la fois.

Les résultats ont des implications importantes pour la recherche concernant la vie extraterrestre. S’il y avait un océan qui aurait pu avoir des marées, ce serait dans cette région, Aeolis Dorsa. Semblable à la Terre, l’océan ici aurait été le genre d’endroit où la vie martienne antique aurait pu commencer.

