La vie sous occupation: la misère au cœur du conflit Israël-Gaza

Le retrait imminent de six familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est a déclenché une série de manifestations qui ont contribué à déclencher la dernière guerre entre Israël et Gaza. Mais pour les quelque trois millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qu’Israël a capturés lors de la guerre de 1967 et a contrôlé pendant des décennies de pourparlers de paix ratés, l’histoire n’était exceptionnelle que parce qu’elle a attiré l’attention internationale.

Pour la plupart, ils endurent les frayeurs et les indignités de l’occupation israélienne dans l’obscurité.

Même dans des périodes prétendument calmes, lorsque le monde ne fait pas attention, les Palestiniens de tous les horizons vivent régulièrement des impossibilités exaspérantes et des humiliations mesquines, des contrôles bureaucratiques qui imposent des choix angoissants, et la fragilité et la cruauté de la vie sous régime militaire, maintenant dans sa seconde. demi siècle.

Sous ce calme, la pression monte.

Si le différend d’expulsion à Jérusalem-Est a donné lieu à un match, les provocations de l’occupation empilent sans cesse du bois sec. Ils sont un moteur constant et clé du conflit, donnant au Hamas une excuse pour tirer des roquettes ou les griefs des assaillants solitaires pour canaliser les meurtres par des couteaux ou des automobiles. Et les provocations ne s’arrêtent pas lorsque les combats se terminent.

À la maison sur le bord

Aucun propriétaire n’apprécie la visite de l’agent chargé de l’application du code. Mais c’est complètement différent à Jérusalem-Est, où les Palestiniens trouvent presque impossible d’obtenir des permis de construire et la plupart des maisons ont été construites sans eux: la sanction est souvent la démolition.