La vie sous le régime taliban un an plus tard : les femmes et les filles luttent contre des politiques oppressives

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Un an après la chute de Kaboul aux mains des talibans, les politiques restrictives appliquées par le groupe d’insurgés ont considérablement affecté les femmes et les filles qui ont vu leurs libertés restreintes et leur vie quotidienne interrompue.

Non seulement le régime taliban a entraîné une économie paralysante, des pénuries alimentaires et une stagnation diplomatique en Afghanistan, mais les droits humains fondamentaux des femmes ont été bafoués.

“C’est un pays dirigé par un homme”, a déclaré Meena Habib, 32 ans, journaliste d’investigation et l’une des rares femmes journalistes encore en Afghanistan à Fox News Digital. “Les femmes n’ont pas de bonnes opportunités.”

“Mais cela ne signifie pas simplement que nous [follow] leurs ordres », a-t-elle ajouté. « Nous essayons de faire face à leurs règles.

Habib a subi de graves répercussions pour son défi aux talibans, notamment des intimidations flagrantes, des menaces, des arrestations et plusieurs passages à tabac.

Ce mois-ci, l’ONU a de nouveau appelé les talibans à revenir sur leurs politiques oppressives et à prendre des mesures pour garantir que les droits humains, en particulier ceux qui affectent les femmes et les filles, sont garantis.

” Nulle part ailleurs dans le monde n’y a-t-il eu une attaque aussi répandue, systématique et globale contre les droits des femmes et des filles – chaque aspect de leur vie est restreint sous couvert de moralité et par l’instrumentalisation de la religion ” a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans un communiqué du mois d’août.

Les mesures oppressives des talibans ont touché presque toutes les facettes de la vie des femmes, les empêchant de commander des taxis sans escorte masculine pour faire respecter les exigences du hijab fondées sur la religion.

“Tout a changé dans la vie du peuple afghan”, a déclaré à Fox News Digital une femme de 27 ans, qui a été évacuée vers les États-Unis lors du retrait l’année dernière. “Ils ont beaucoup de restrictions pour la femme.

“S’ils ne portent pas le hijab, les talibans viendront à la maison, et ils prendront les hommes”, a-t-elle expliqué. “Ils vont battre les hommes et ensuite exiger [that] ils forcent leur femme à porter le hijab.”

“La sécurité n’est pas bonne”, a-t-elle ajouté, notant qu’elle souhaitait rester anonyme pour protéger sa famille toujours en Afghanistan.

Les talibans auraient également commencé à instituer des types de justice sévères peu répandus depuis avant la coalition militaire dirigée par les États-Unis en 2001, y compris des pratiques de lapidation et de coupe des mains des voleurs accusés.

Les femmes ont également une fois de plus été en grande partie interdites de travail à moins qu’elles ne soient dans les secteurs médical ou éducatif, et les filles ne sont plus autorisées à fréquenter l’école secondaire.

La jeune femme de 27 ans a déclaré à Fox News Digital que certaines femmes avaient été autorisées à terminer leurs études universitaires, bien qu’elle soit sceptique quant à la motivation des talibans derrière cette décision.

“Je pense qu’ils ont juste permis à ces filles d’obtenir leur certificat et une fois qu’elles auront obtenu leur diplôme, aucune autre fille ne sera autorisée à aller à l’université”, a-t-elle déclaré. “Après la 6e année, vous n’êtes pas autorisé à entrer dans l’enseignement supérieur.

“C’est le genre de politique que pratiquent les talibans”, suggérant que le groupe d’insurgés tente de paraître “bon” aux yeux du monde alors qu’il recherche un soutien financier international.

L’Afghanistan était fortement dépendant de l’aide internationale avant la prise de contrôle des talibans, mais après l’effondrement de l’ancienne administration, la communauté internationale a gelé les avoirs de l’Afghanistan et interrompu le financement des programmes.

Dans un avertissement aux talibans, l’ONU a déclaré que le groupe d’insurgés n’obtiendrait pas de reconnaissance ou de soutien international s’il n’adhère pas aux droits de l’homme internationaux reconnus.

“Nous réitérons notre appel aux autorités de facto pour qu’elles respectent leurs obligations internationales en vertu des traités internationaux auxquels l’Afghanistan est un État partie”, a déclaré l’agence des droits de l’homme.

En outre, l’ONU a averti que si les talibans continuent leurs politiques oppressives et l’absence “d’un gouvernement inclusif et représentatif”, la perspective de “la paix, la réconciliation et la stabilité restera minime”.

Le refus des talibans d’autoriser les femmes à travailler a encore entravé la situation économique désastreuse et les parents ont du mal à gagner suffisamment pour nourrir leur famille.

De graves pénuries de nourriture et d’emplois ont incité certaines familles à commencer à vendre leurs filles.

“C’est le seul moyen qu’ils ont de trouver de la nourriture pour nourrir le reste de la famille – le risque [is] perdre tous les membres de la famille”, a déclaré à Fox News Digital l’évacué de 27 ans.

Malgré des informations suggérant une augmentation des mariages forcés, les épouses ont perdu la protection de l’État, même dans les cas de maltraitance.

“Auparavant, elles pouvaient s’adresser au gouvernement, et elles pouvaient aller au tribunal. Elles pouvaient parler à quelqu’un et déposer une plainte contre leur mari”, a déclaré l’évacuée afghane faisant référence à la fermeture par les talibans du ministère des Affaires féminines en septembre 2021. ” Mais en ce moment, les talibans n’écoutent pas.”

“Malgré de nombreux engagements à respecter les droits de l’homme, les talibans n’ont pas seulement manqué à leurs promesses, ils ont également annulé une grande partie des progrès réalisés au cours des deux dernières décennies”, a déclaré l’ONU, faisant écho aux commentaires de plusieurs femmes Fox News Le numérique a parlé.

L’agence internationale a déclaré en août qu’elle n’avait “aucune confiance dans l’intention des talibans de tenir leur promesse de respecter les droits de l’homme” et a plutôt appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates.

L’ONU a déclaré que non seulement l’aide humanitaire et les ressources pour les femmes et les groupes minoritaires doivent être fournies immédiatement, mais que d’autres précautions financières doivent être prises.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a également appelé les nations à revoir toutes les sanctions mises en place après la prise de pouvoir des talibans pour s’assurer qu’elles n’aggravent pas davantage la crise humanitaire en Afghanistan.