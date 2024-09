La vie secrète des épouses mormones Taylor Frankie Paul explique le « Soft Swinging » sur The View

« Donc, le swing, c’est quand on change complètement de partenaire, comme les échangistes, n’est-ce pas ? Donc pour nous, nous avons ouvert notre relation, nous jouions à des jeux et étions intimes l’un devant l’autre », a commencé à expliquer Taylor.

Les stars de « The Secret Lives Of Mormon Wives », Taylor Frankie Paul et Mayci Neeley, parlent du changement de l’image de la culture mormone et de la manière dont leur groupe de mamans influenceuses démystifie les idées fausses sur les mormons dans leur nouvelle série de téléréalité à succès. pic.twitter.com/kxKT9q9Pc9

« Ce n’était même pas une conversation. Je pense que nous étions tous en train de boire et de faire la fête et les gars disaient : « Vous, les filles, devriez vous embrasser », et c’est tout », a-t-elle raconté à Viall à propos de la façon dont tout a commencé avec un autre couple, en disant que cela a dégénéré en prenant des photos de lingerie ensemble tout en s’embrassant.

« Je suis avec cet homme complètement nu et nous sommes sur le point d’y aller à fond et il est avec la femme et [her then-husband] « Il était super ivre et il se rendit compte : « Nous ne pouvons pas faire ça, et si l’une de vous tombe enceinte, nous ne savons pas qui est le père », a-t-elle affirmé, affirmant que la jalousie et les sentiments avaient commencé à s’en mêler.