Quand un ami Le groupe de mères mormones devenues influenceuses TikTok a explosé sur TikTok, le drame au centre était une rumeur selon laquelle chacune des mères (et leurs partenaires) participait à des échangismes doux – essentiellement en assistant à des fêtes et en échangeant des partenaires entre elles. Menée par la star de TikTok Taylor Frankie Paul, la rumeur est passée d’une confession décousue sur TikTok Live à la une des journaux nationaux, mettant chaque mère sous les projecteurs. Aujourd’hui, près de deux ans plus tard, les échangistes #MomTok sont de retour avec une émission de télé-réalité sur Hulu qui met en valeur les rumeurs d’échangisme en haute définition. Mais dans la communauté échangiste, où partager des partenaires lors d’événements n’est pas un scandale mais un mode de vie engagé, plusieurs créateurs disent Pierre roulante Ils en ont assez d’être la cible de la plaisanterie. « Il y a eu tromperie. Il n’y avait pas de limites claires, pas de règles claires. Ils ont juste agi au pif », dit l’un d’eux, à propos du scandale qui a éclaté l’année dernière. « Et tout leur a explosé au visage. »

La vie secrète des épouses mormonesla dernière émission de téléréalité de Hulu qui suit les stars de #MomTok, reprend presque directement là où le drame en ligne a démarré, expliquant aux téléspectateurs comment la maison de contenu sur le thème des mamans a commencé. Le drame est devenu viral pour la première fois en 2022 après que Paul a annoncé qu’elle se séparerait de son mari. Après avoir déclaré publiquement que les deux seraient coparents, Paul a dit à ses abonnés dans un TikTok Live désormais tristement célèbre que derrière la maison de contenu parfaite se trouvait un groupe d’amis échangistes secrets, un groupe qui avait détruit son mariage. « Personne n’est innocent », a déclaré Paul. « Tout le monde a couché avec tout le monde. »

Selon les messages, personne n’était autorisé à aller jusqu’au bout à moins que les deux conjoints ne soient présents dans la pièce, mais Paul a affirmé que son divorce était précisément dû au fait qu’elle avait enfreint les règles de l’échangisme avec le mari d’une amie. Mettant en vedette Paul et une foule d’autres épouses mormones, la série aborde les luttes des femmes avec la maternité, les relations et l’église (le tout sur un fond sonore de musique pop à thème religieux. Des mots comme « pécheur » ou « impie » sont fréquemment utilisés). Mais si l’échangisme est le sujet sur toutes les lèvres, ce qui est rapidement devenu évident, c’est que ce n’était pas l’activité parascolaire de tout le monde – du moins pas au niveau que Paul avait sous-entendu à l’origine.

Comme de nombreuses dynamiques relationnelles, l’échangisme est souvent évoqué dans des espaces en ligne comme Reddit et TikTok. Contrairement à la non-monogamie stricte ou à la polyamorie, l’échangisme est souvent une dynamique de couple, ce qui signifie que les partenaires partagent leurs partenaires. Mais lorsque le scandale de l’échangisme #MomTok a fait la une des journaux nationaux, le couple échangiste Lacy et Dan M. raconte Pierre roulante ils étaient déjà frustrés de voir leur mode de vie dépeint sous un jour aussi négatif, d’autant plus qu’ils se sentaient déjà stigmatisés et incompris.

« Si vous regardez une émission de télé sur l’échangisme, si vous entendez des histoires à ce sujet, même si nous avons été contactés à plusieurs reprises par des émissions de télé-réalité, ils veulent toujours se concentrer sur le négatif », explique Lacy. « Et je pense que c’est exactement ce qu’est le scandale #MomTok. C’est le revers de la médaille de l’échangisme et si vous n’êtes pas informé et que vous n’avez pas fait les recherches nécessaires, cela peut mal tourner, très, très vite. Et je pense que c’est une histoire sur laquelle les gens adorent se lancer. »

Dan note que le drame derrière le scandale de l’échangisme #MomTok — en particulier Paul disant qu’elle a ignoré les règles qu’elle et son mari avaient établies — s’inscrit dans le récit selon lequel les échangistes sont des tricheurs aux mœurs légères qui ignorent les règles et les limites personnelles des gens. être dans un polycule Cela implique une vie de réunions à domicile et d’enregistrements, les couples qui suivent la bonne étiquette de l’échangisme accordent vraiment la priorité au consentement et aux règles de base.

« Tout comme dans la monogamie, il faut apprendre à connaître les gens et se sentir à l’aise avec eux », explique Dan. « Qu’est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont vos règles ? Quelles sont vos limites ? Et je ne pense pas que les gens le comprennent. Ils pensent juste que c’est une grande fête sexuelle où tout le monde peut avoir droit à la liberté. »

Selon Candice C. et Eric Z., un autre couple échangiste qui partage des vidéos éducatives sur le mode de vie sur TikTok, il existe déjà une pléthore de stigmates à l’égard des échangistes. Les gens supposent que les couples échangistes sont sales, ont des MST, sont obsédés par le sexe, sont sur le point de divorcer et attendent de voler des conjoints sans méfiance à des gens. Le couple dit que même s’il y a de mauvais acteurs dans chaque communauté, le grand pourcentage d’échangistes et de groupes échangistes qu’ils connaissent sont extrêmement déterminés à créer une réputation sûre – ce qui se voit Les épouses mormones pourrait involontairement faire dérailler.

« Les échangistes sont très attachés à la protection, au consentement et aux tests de dépistage des IST. Les gens prennent cela au sérieux », explique Candice. « Donc, voir cela présenté de manière scandaleuse est un peu dérangeant. Pour nous, ce n’est pas ce que ce style de vie est censé être. L’échangisme est réservé aux professionnels, aux adultes, tous consentants et tous sur la même longueur d’onde. Donc, chaque fois que je vois le [#MomTok swingers]ça m’agace.

Pour Eric, ce désagrément est également vrai. « Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ce n’est pas vraiment ce qu’est ce mode de vie, donc tout ce que cela va faire, c’est alimenter la stigmatisation de ce qu’ils pensent de ce mode de vie, et nous ne voulons pas être impliqués dans cela », ajoute Eric. « Parce que les gens qui ont ce mode de vie le dénonceront tout de suite, en riront et le mettront de côté. Ce sont plutôt les gens qui sont chez eux, qui s’ennuient le soir, qui cherchent une émission de télévision. Ils finissent par regarder ça. Et puis, bien sûr, ils voient le côté stigmatisant, le côté faux, la tromperie, et pensent que c’est de ça qu’il s’agit. »

Tous les échangistes qui ont parlé à Pierre roulante soulignent que même s’ils ne peuvent rien faire contre les idées fausses selon lesquelles Les épouses mormones Même si l’émission peut se perpétuer, elle se concentre sur la dissiper et la démystification de l’échangisme pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce style de vie. Et même si les créateurs de #MomTok ne disent pas la vérité, ou étaient des échangistes dévoués ou même des échangistes occasionnels, le problème n’est pas qu’ils ont potentiellement tous couché ensemble – le problème est que les règles ont potentiellement été transgressées.

«[Cheating] « Cela peut arriver », dit Lacy. « Mais si vous faites des recherches et prenez le temps de vous renseigner, vous pouvez [swing] d’une meilleure façon et peut-être apprendre réellement quelque chose sur vous-même.