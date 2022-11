La vie sans électricité à Kyiv, Ukraine

KYIV, Ukraine – Les ascenseurs de la capitale ukrainienne sont approvisionnés en fournitures d’urgence en cas de panne de courant. Les banques ont envoyé des messages aux clients pour leur assurer que leur argent est en sécurité en cas de panne prolongée. L’Orchestre philharmonique national a joué mardi soir sur une scène éclairée par des lanternes à piles, et les médecins ont pratiqué la semaine dernière des interventions chirurgicales à la lampe de poche.

Voici Kyiv, une capitale européenne moderne et prospère de 3,3 millions d’habitants il y a un an, aujourd’hui une ville déchirée par la guerre aux prises avec des pénuries d’électricité, d’eau courante, de téléphonie mobile, de chauffage central et d’Internet.

Un café populaire a créé deux menus – l’un proposant des plats chauds comme des pâtes maison lorsqu’il a de l’électricité, un second proposant des plats froids comme du yaourt grec avec du granola et de la compote de pommes lorsqu’il n’en a pas. Dans un autre restaurant, un chef cuisinait sur un gril de trottoir et alors que les braises rougissaient, deux jeunes hommes se réchauffaient les mains. Le soleil se couche tôt, avant la fin de la journée scolaire, alors les enfants tiennent des lampes de poche en attendant que leurs parents arrivent dans l’obscurité totale pour les ramasser.