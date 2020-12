«J’ai pensé que me retirer financièrement d’Amazon.com, et plus tard de ses filiales, était l’une des choses les plus matérielles que je pouvais faire en tant que personne de la classe ouvrière avec un revenu disponible de temps en temps», a-t-il déclaré.

Blaze, une caissière de 24 ans vivant à Washington, DC, ne commande pas sur Amazon.com ni n’achète chez Whole Foods. Il ne regarde pas de films ou d’émissions sur Prime Video. Il ne possède ni Ring ni Kindle. Et il n’utilise pas Audible, Twitch ou Zappos. Il est à peu près aussi proche que possible de s’abstenir complètement d’Amazon.

Les gens préconisent le boycott d’Amazon depuis presque aussi longtemps que l’entreprise existe. En 1999, le programmeur et activiste Richard Stallman a mené une action liée à une action en justice intentée par la société contre Barnes & Noble pour protéger un brevet couvrant la commande «en un clic», qui, selon lui, étoufferait la concurrence dans le commerce électronique. (Le procès contre Barnes & Noble a été réglé et le brevet a depuis expiré.)

Il y a eu d’innombrables tentatives pour se débarrasser d’Amazon depuis: par des auteurs et des libraires, des militants politiques, des organisateurs de travail mes collègues. (Même les abstentionnistes les plus déterminés trouvent leur limite lorsqu’ils tentent d’éliminer Amazon Web Services, qui compte parmi ses clients des milliers d’autres entreprises, y compris des sites Web et des applications populaires, ainsi que le New York Times.)

Pendant ce temps, Amazon est devenu une entreprise plus grande et plus puissante que presque tous les détaillants dans le monde. Il vend tout. Elle emploie directement plus d’un million de personnes. Son fondateur est un nom familier. Il sous-tend une grande partie d’Internet. Et il est étroitement lié à la politique par défaut, suscitant la colère de tous les horizons politiques. («Mon étudiante libérale anticapitaliste et ses grands-parents conservateurs uber-capitalistes boycottent tous les deux Amazon», a déclaré un utilisateur de Twitter en décembre.)

Contrairement à 1999, voire 2009, la question de savoir s’il faut ou non interagir avec Amazon a déjà reçu une réponse pour de nombreuses personnes. Le choix n’est plus d’entrer ou non dans le magasin de tout. Il s’agit d’essayer de localiser la sortie.