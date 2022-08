La vie revient progressivement un an après que le feu a carbonisé la Sierra Nevada

LONE PINE, Californie (AP) – Les flammes s’estompent. Les pompiers éteignent les dernières braises. Une dernière volute de fumée se déroule dans le vent.

Un incendie de forêt dans la nature sauvage de la Californie a pris fin, et ce qui reste est un paysage noirci de pins squelettiques et de chênes sans feuilles, de prairies brûlées et de souches cendrées où se trouvaient autrefois des jeunes arbres.

Puis, petit à petit, la vie revient.

Un an après un incendie de forêt fouetté par le vent chargé à travers une montagne escarpée au-dessus de Lone Pine, en Californie, des éclairs de nouvelle croissance émergent dans ce coin encore carbonisé de la forêt nationale d’Inyo, un terrain de randonnée, de camping et de pêche à environ 350 miles (563 km ) au sud-est de San Francisco.

De minuscules grappes de fleurs sauvages blanches et violettes se détachent sur des pins dénudés, dont beaucoup ont été écorcés par le feu. Des pousses vertes de prêle aussi fines que des brins de fil se détachent du sol sous les branches dénudées d’un arbre. Une poignée de nouvelles feuilles émerge comme un bouquet frais d’une souche incinérée.

C’est le début d’une longue reprise et d’un cycle qui se répète plus souvent dans l’Ouest alors que le changement climatique entraîne des saisons plus sèches et plus chaudes et davantage d’incendies de forêt.

Alors qu’il rugit à travers le paysage, un feu brûle à différentes intensités. Certains des arbres imposants à flanc de colline sont morts, d’autres seulement brûlés et peuvent récupérer. Les premières plantes à réapparaître après une brûlure sont généralement devenues plus résistantes aux flammes au fil du temps.

“Certaines espèces d’arbustes et d’autres espèces de graminées sont plus adaptées au feu et peuvent revenir plus rapidement”, a déclaré Todd Ellsworth, responsable du programme de restauration après incendie au US Forest Service.

Mais il peut s’écouler cinq ans avant que la couverture du sol ne revienne à ce qu’elle était avant l’incendie. Un peuplement de pins pinyon a été fortement endommagé – les aiguilles ont brûlé sur les branches, leurs troncs ont brûlé en noir – et ne reviendront pas.

“Les conifères ne reviennent pas très rapidement”, a déclaré Ellsworth, faisant référence à certains pins et autres arbres qui portent des cônes. Parfois, c’est aux forestiers d’intervenir et de les replanter.

Les minuscules fleurs fragiles et les plaques de croissance fraîche contre un flanc de montagne austère et des dalles de roche grise rappelaient que les incendies de forêt font partie de l’écosystème de la Californie, y compris l’est de la Sierra Nevada où l’incendie s’est produit.

Les pompiers ont déclaré avoir utilisé des techniques à impact minimal pour combattre l’incendie car “le feu naturel joue un rôle important dans le maintien du paysage dans ces zones”.

Certaines espèces ne fleurissent qu’après un feu de forêt.

La zone de l’incendie – non loin du début du sentier jusqu’au mont Whitney, à 14 505 pieds (4 421 mètres), la plus haute montagne des États-Unis contigus – abrite le mouflon d’Amérique de la Sierra Nevada, une espèce en voie de disparition, et le pin à écorce blanche, un espèce candidate en voie de disparition.

Des reportages et des communiqués de presse de juin et juillet 2021 ont attribué l’incendie de forêt à un coup de foudre et ont déclaré que l’incendie de près de 600 acres (243 hectares) attisé par les vents a forcé des évacuations et coupé l’accès aux routes, sentiers de randonnée et terrains de camping à proximité. Les pompiers ont utilisé des hélicoptères pour déverser de l’eau sur le feu, qui a brûlé sur un terrain accidenté.

Les effets du changement climatique peuvent être importants sur la régénération des forêts.

Une étude de 2018 dans la revue Ecology Letters qui a examiné près de 1 500 sites d’incendies de forêt a révélé qu’en raison de climats plus chauds et plus secs, moins de forêts reviennent à leur mélange d’arbres avant le brûlage et, dans certains cas, les arbres ne sont pas revenus du tout.

Camille Stevens-Rumann, professeur adjoint à la Colorado State University et co-auteur de l’étude, a déclaré que les incendies de forêt sont devenus plus importants et plus intenses, tuant plus d’arbres, tout en se produisant plus fréquemment.

“Nous avons beaucoup d’endroits qui sont probablement différents sur le plan climatique par rapport à l’époque où ces espèces (de conifères) ont été établies”, a-t-elle déclaré, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir du mal à se rétablir après un brûlage.

Si un climat plus chaud et plus sec ne permet pas à ces arbres de revenir, « ils ne se rétabliront pas », a-t-elle ajouté.

Michael R. Blood, Associated Press