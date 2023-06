La vie revient à la normale à Moscou après la révolte de Wagner

L’accord semble être un arrangement « hâtif » conçu pour protéger Prigozhin et protéger son argent et sa famille, Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université St Andrews en Ecosse.

Dans une scène qui joue sur la peur de Poutine d’un soulèvement populaire, une vidéo prise par l’Associated Press samedi à Rostov-sur-le-Don a montré des gens acclamant les troupes de Wagner alors qu’ils partaient. Certains ont couru serrer la main de Prigozhin alors qu’il partait dans un SUV.

Le gouverneur régional a déclaré plus tard que toutes les troupes avaient quitté la ville. Les agences de presse russes ont également rapporté que les autorités de Lipetsk ont ​​confirmé que les forces de Wagner avaient quitté cette région, qui se trouve sur la route de Moscou depuis Rostov.

La Place Rouge de Moscou a été fermée dimanche, mais la présence militaire a par ailleurs été considérablement réduite par rapport à samedi. Crédit: Reuter

Moscou s’était préparée à l’arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville. Environ 3 000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats en Ukraine et s’y sont précipités tôt samedi, a rapporté la télévision d’État tchétchène. Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

Le dimanche après-midi, les troupes s’étaient retirées de la capitale et les gens envahissaient les rues et affluaient vers les cafés. La circulation est revenue à la normale et les barrages routiers et points de contrôle ont été supprimés, mais la Place Rouge est restée fermée aux visiteurs. Sur les autoroutes menant à Moscou, les équipes ont réparé les routes déchirées quelques heures plus tôt.